Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

  • 29 сеп 2025 | 22:22
  • 1187
  • 1

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов сподели мнението си след минималната загуба от Берое. Неговият отбор завърши срещата с 9 души на терена, след като Венцислав Керчев и Диого Мадалено получиха червени картони през второто полувреме.

"И първото полувреме стояхме доста добре на терена. От една детинска грешка ни отбелязаха гол с червен картон. За капак стана и вторият червен картон, след който съвсем стана трудно. Това ни костваше негативния резултат.

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Бяхме добре структурирани, почти нямаше нищо пред нашата врата. От една изритана топка получихме гол. Ние продължаваме и няма как да се отказваме.

На отбора тежи това, че до голяма степен се справят доста добре и заради такива елементарни грешки не печелим точки. Това е големият проблем.

Трима централни защитници ги няма, което ще е сложно. От тази ситуация се излиза само с победи и добри резултати. Имаме 22-ма полеви играчи и всеки трябва да помогне", каза Орела.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

  • 29 сеп 2025 | 22:27
  • 786
  • 0
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18097
  • 23
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

  • 29 сеп 2025 | 20:41
  • 9910
  • 7
Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

  • 29 сеп 2025 | 20:29
  • 1069
  • 0
Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

  • 29 сеп 2025 | 20:23
  • 1586
  • 0
Митов: Много сме далеч от истината, тази година ще е така

Митов: Много сме далеч от истината, тази година ще е така

  • 29 сеп 2025 | 19:48
  • 2597
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18097
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26372
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20513
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18986
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28402
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13328
  • 16