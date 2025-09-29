Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов сподели мнението си след минималната загуба от Берое. Неговият отбор завърши срещата с 9 души на терена, след като Венцислав Керчев и Диого Мадалено получиха червени картони през второто полувреме.
"И първото полувреме стояхме доста добре на терена. От една детинска грешка ни отбелязаха гол с червен картон. За капак стана и вторият червен картон, след който съвсем стана трудно. Това ни костваше негативния резултат.
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа
Бяхме добре структурирани, почти нямаше нищо пред нашата врата. От една изритана топка получихме гол. Ние продължаваме и няма как да се отказваме.
На отбора тежи това, че до голяма степен се справят доста добре и заради такива елементарни грешки не печелим точки. Това е големият проблем.
Трима централни защитници ги няма, което ще е сложно. От тази ситуация се излиза само с победи и добри резултати. Имаме 22-ма полеви играчи и всеки трябва да помогне", каза Орела.
