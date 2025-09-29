Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Берое победи с 1:0 Добруджа в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Двата тима направиха не много интересно първо полувреме, в което сериозни положения пред някоя от двете врати липсваха. Втората част обаче стартира по прекрасен начин за домакините, които получиха правото да изпълнят дузпа след нарушение на Венцислав Керчев, който беше изгонен. Алберто Салидо не сбърка от бялата точка и вкара единственото попадение в мача (55’). Това е шести гол за нападателя на Берое, който ако продължава в същия дух, със сигурност ще се бори за голмайсторския приз в края на сезона. Във финалните минути на мача пък Добруджа остана с девет души на терена, след като влезлият като резерва Мадалено също видя червения цвят на картона.

Така Берое продължи с добрата си серия от вече има 13 точки в актива си, изкачвайки се до седмото място. Добруджа от своя страна продължава да цикли е 14-ти със седем пункта. Добричлии не познават вкуса на победа от началото на месец август насам.

Гостите започнаха доста силно срещата и през първите 7-8 минути бяха тотални господари на терена. С течение на времето обаче играта се поизравни, а чистите голови положения и удари липсваха.

В 30-ата минута дойде първата по-опасна възможност. Тогава Хуан Пабло Саломони стреля с глава, но Галин Григоров изби. Последва нова добавка от футболиста на Берое, но топката излезе в аут.

До края на полувремето повече опасни ситуации нямаше. Берое се активизира към края на първите 45 минути, но до нещо по-интересно не се стигна. Така двата тима се оттеглиха при резултат 0:0 в почивка.

Второто полувреме започна по прекрасен начин за домакините. Валбуена получи дълго извеждащо подаване и се откъсна сам срещу вратаря. Нападателят навлезе в наказателното поле, но там беше изблъскан в гръб от Венци Керчев. Това накара главният съдия да посочи бялата точка и да вдигне втори жълт картон за футболиста на Добруджа, което остави гостите с човек по-малко.

ВАР преглежда ситуацията близо 5 минути и в крайна сметка Денислав Сталев беше привикан край тъчлинията. Реферът реши, че това не е втори жълт, а директен червен картон за Керчев. Дузпата остана, а с нея се нагърби Алберто Салидо. Нападателят не сбърка и откри резултата - 1:0.

5 минути по-късно отново Салидо получи перфектно извеждащо подаване от Валбуена. Голмайсторът на “заралии” се опита технично до прокара топката покрай Григоров, но за негово нещастие тя излезе в аут.

В 80-ата минута двубоят сякаш окончателно приключи. Влезлият като резерва Диого Мадалено влезе остро в краката на Алехандро Масого. Главният съдия беше близо до ситуацията и веднага вдигна червен картон на играча на Добруджа. Така гостите останаха с девет души на терена.

Дори и с девет души на терена тимът от Добрич все пак успя да вкара. Димитър Пиргов засече с глава подаване от пряк свободен удар, но за негово нещастие попадението бе отменено заради засада.

След това гостите оказаха някакъв натиск, но в крайна сметка Берое задържа преднината си и се поздрави с успеха.

БЕРОЕ 1:0 ДОБРУДЖА



1:0 Алберто Салидо (55) - д.

Стартови състави:

Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Факундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Карлос Пинеда, 8. Алехандро Масого, 9. Йесид Валбуена, 10. Даниел Бодега, 14. Викторио Вълков, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона Сона;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 37. Венцислав Керчев, 6. Анхел Пинеда, 77. Матеус Леони, 35. Ди Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 31. Адриан Димитров, 20. Айкут Рамадан, 82. Нене.