  Абонданца и Фенербахче отпаднаха от ШЛ след "златен" гейм

Абонданца и Фенербахче отпаднаха от ШЛ след "златен" гейм

  • 19 март 2026 | 19:50
Абонданца и Фенербахче отпаднаха от ШЛ след "златен" гейм

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца и воденият от него турски гранд Фенербахче Медикана (Истанбул) отпаднаха от най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени.

Възпитаничките на Абонданца се наложиха доста трудно у дома над италианския Савино Дел Бене (Скандичи) с 3:1 (32:30, 21:25, 25:13, 27:25) в мач-реванш от 1/4-финалите на турнира, игран този следобед пред над 3000 зрители в зала "Бурхан Фелек". Така след загубата с 0:3 в първата среща Фенербахче стигна до т.нар. "златен" гейм. Там, обаче, турският тим отстъпи с 13:15 и приключи участието си в ШЛ.

По този начин Фенербахче за втора поредна година отпада на 1/4-финалната фаза в Шампионската лига.

От друга страна отборът на Скандичи, който игра финал в Шампионската лига през миналата година, а през този сезон спечели Световното клубно първенство, се класира за финалната четворка на турнира, която ще се проведе в Истанбул на 2-и и 3-и май. Там, на полуфиналите, италианският тим ще играе с друг от турските грандове - Еджзаджъбашъ Динавит, който на 1/4-финалите отстрани полския Девелопрес (Жешув).

Над всички за Фенербахче бе Арина Федоровцева с фантастичните 36 точки (5 блока!, 2 аса, 69% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +13). Мелиса Варгас реализира още 30 точки (2 блока, 4 аса и 40% ефективност в атака - +18), но и това не помогна за успеха.

За тима на Скандичи Екатерина Антропова заби 30 точки (7 аса! и 41% ефективност в атака - +18) за победата. Ейвъри Скинър пък добави още 16 точки (1 блок, 54% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +8) за успеха.

Още от Волейбол

Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

  • 19 март 2026 | 16:16
  • 487
  • 0
Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

  • 19 март 2026 | 14:15
  • 10795
  • 9
Владо Николов: Влизам за дълъг мач в политиката, за да помогна на спорта в България

Владо Николов: Влизам за дълъг мач в политиката, за да помогна на спорта в България

  • 19 март 2026 | 09:30
  • 11317
  • 24
Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

  • 19 март 2026 | 08:31
  • 4700
  • 0
Пропадна връщането в ЦСКА на бивш национал

Пропадна връщането в ЦСКА на бивш национал

  • 19 март 2026 | 08:17
  • 5284
  • 2
Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

  • 19 март 2026 | 00:21
  • 2395
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 19271
  • 163
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 10351
  • 8
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 2786
  • 10
Играят се реваншите в Лига Европа, Фрайбург първи стигна до гол

Играят се реваншите в Лига Европа, Фрайбург първи стигна до гол

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 9757
  • 0
Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

  • 19 март 2026 | 19:17
  • 2594
  • 0
Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 112
  • 0