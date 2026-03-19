Абонданца и Фенербахче отпаднаха от ШЛ след "златен" гейм

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца и воденият от него турски гранд Фенербахче Медикана (Истанбул) отпаднаха от най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени.

Възпитаничките на Абонданца се наложиха доста трудно у дома над италианския Савино Дел Бене (Скандичи) с 3:1 (32:30, 21:25, 25:13, 27:25) в мач-реванш от 1/4-финалите на турнира, игран този следобед пред над 3000 зрители в зала "Бурхан Фелек". Така след загубата с 0:3 в първата среща Фенербахче стигна до т.нар. "златен" гейм. Там, обаче, турският тим отстъпи с 13:15 и приключи участието си в ШЛ.

По този начин Фенербахче за втора поредна година отпада на 1/4-финалната фаза в Шампионската лига.

От друга страна отборът на Скандичи, който игра финал в Шампионската лига през миналата година, а през този сезон спечели Световното клубно първенство, се класира за финалната четворка на турнира, която ще се проведе в Истанбул на 2-и и 3-и май. Там, на полуфиналите, италианският тим ще играе с друг от турските грандове - Еджзаджъбашъ Динавит, който на 1/4-финалите отстрани полския Девелопрес (Жешув).

Над всички за Фенербахче бе Арина Федоровцева с фантастичните 36 точки (5 блока!, 2 аса, 69% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +13). Мелиса Варгас реализира още 30 точки (2 блока, 4 аса и 40% ефективност в атака - +18), но и това не помогна за успеха.

За тима на Скандичи Екатерина Антропова заби 30 точки (7 аса! и 41% ефективност в атака - +18) за победата. Ейвъри Скинър пък добави още 16 точки (1 блок, 54% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +8) за успеха.

