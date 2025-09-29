Днешната среща между Валенсия и Овиедо официално няма да се състои

Днешният мач от Ла Лига между Валенсия и Овиедо няма да се състои и отложен за утре, съобщават официално от Ла Лига, както и двата клуба.

Причината е лошото време и сериозната буря във Валенсия. Властите обявиха червен код в няколко общини, включително в столицата на провинцията, която е градът. Всички дейности на открито бяха отменени още в неделя, а училищата останаха затворени днес. След няколко консултации беше взето решение мачът от Ла Лига в крайна сметка да бъде отложен.

Aplazado el partido del Valencia CF ante el Real Oviedo



Ante la alerta roja meteorológica, el Club recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.#ValenciaRealOviedo — Valencia CF (@valenciacf) September 29, 2025

Единадесет месеца след предишния голям потоп, който причини сериозни жертви и разрушения, провинция Валенсия отново е поставена в състояние на тревога заради проливни дъждове и екстремно лошо време.

Новата дата за изиграването на срещата е утре от 21:00 часа българско време.

