Днешният двубой в Ла Лига е под сериозна въпросителна

Последният мач от кръга в Ла Лига между Валенсия и Овиедо е под сериозна въпросителна заради лошо време. Срещата е тази вечер на “Местайя” от 22:00 часа.

Още от вчера прогнозите бяха, че наближава сериозна буря. Днес пък бяха издадени червен код (най-високото) за валежи и жълт за буря.

⛈️ Se están registrando precipitaciones de gran intensidad en tormentas estáticas en La Safor, afectando a municipios como Oliva y Gandia ⚠️



📹 Oliva N332 / Paseo Joan Fuster / Playa de Gandia

През нощта в района вече имаше обилни валежи и опасенията са, че с напредването на деня положението само ще се влошава. За момента двата клуба са в очакване на инструкции от федерацията и лигата.

¡Se multiplican las incidencias en amplias zonas de la #ComunidadValenciana! Esta mañana (29/09/2025), situación en #Gandía (#Valencia), donde se han registrado ya casi 150 litros por metro cuadrado, y sigue lloviendo. Vídeos: Adrián VT y Pep Grimalt. pic.twitter.com/bSe1uf1eiM — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 29, 2025

Още сутринта официалният магазин на Валенсия в центъра на града превантивно беше затворен.