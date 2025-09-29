Днешният двубой в Ла Лига е под сериозна въпросителна

Последният мач от кръга в Ла Лига между Валенсия и Овиедо е под сериозна въпросителна заради лошо време. Срещата е тази вечер на “Местайя” от 22:00 часа.
Още от вчера прогнозите бяха, че наближава сериозна буря. Днес пък бяха издадени червен код (най-високото) за валежи и жълт за буря.
През нощта в района вече имаше обилни валежи и опасенията са, че с напредването на деня положението само ще се влошава. За момента двата клуба са в очакване на инструкции от федерацията и лигата.
Още сутринта официалният магазин на Валенсия в центъра на града превантивно беше затворен.