Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Днешният двубой в Ла Лига е под сериозна въпросителна

Днешният двубой в Ла Лига е под сериозна въпросителна

  • 29 сеп 2025 | 13:01
  • 2217
  • 0
Днешният двубой в Ла Лига е под сериозна въпросителна

Последният мач от кръга в Ла Лига между Валенсия и Овиедо е под сериозна въпросителна заради лошо време. Срещата е тази вечер на “Местайя” от 22:00 часа.

Още от вчера прогнозите бяха, че наближава сериозна буря. Днес пък бяха издадени червен код (най-високото) за валежи и жълт за буря.

През нощта в района вече имаше обилни валежи и опасенията са, че с напредването на деня положението само ще се влошава. За момента двата клуба са в очакване на инструкции от федерацията и лигата.

Още сутринта официалният магазин на Валенсия в центъра на града превантивно беше затворен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 503
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 796
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 971
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 548
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 685
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17827
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26051
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20404
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18895
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28307
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13261
  • 16