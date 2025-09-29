Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

  • 29 сеп 2025 | 16:20
  • 1368
  • 0
Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне на летище "Васил Левски" утре световния шампион от първенството по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди, съобщиха от ведомството. На шампионата в Делхи Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. За българския параолимпиец това е шеста световна титла. Той два пъти е бил и параолимпийски шампион - от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли.

Политиката, насочена към интеграцията и социализацията на хората с увреждания, включително чрез спорт, е приоритет за министър Гуцанов, за когото постиженията на параолимпийците са ценни за страната ни, колкото всеки друг голям спортен успех. Те са поредното доказателство, че хората с увреждания имат своите способности, с които могат да бъдат полезни на себе си и на обществото и трябва да бъдат подкрепяни за тяхното развитие, а успехите им популяризирани.

Българският отбор се прибира от Световното първенство за паралимпийци в Делхи в 14.45 часа на 30.09.2025 г. с полет от Истанбул.

