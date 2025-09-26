Люис Хамилтън пропуска важен тест на Ферари

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън няма да участва в теста на Пирели и Ферари, който ще се проведе днес на пистата „Муджело“ в Италия.
Точната причина за отсъствието на британеца не е ясна, но е вероятно тя да е свързана със здравословното състояние на неговото куче Роско. По-рано през седмицата Хамилтън сподели снимка в своя профил в Инстаграм и разкри, че Роско е имал здравословна уплаха. Булдогът на Хамилтън е на преклонната за тази порода 12-годишна възраст, при очаквана средна продължителност на живота между осем и десет години.
По време на теста на „Муджело“, който стартира вчера с тима на Хаас, Пирели ще финализира трите си най-твърдите модела гуми за сезон 2026. Както е известно догодина гумите също ще претърпят промени, тъй като те ще бъдат по-тесни и с малко по-малък диаметър спрямо сегашните, а променята ще бъде в унисон със смаляването на колите във Формула 1.
По време на днешния тестов ден на пистата за Ферари ще бъдат съотборникът на Хамилтън Шарл Леклер и бившият състезател на Заубер Гуаню Джоу. През тази година китаецът е един от резервните състезатели на Черните кончета във Формула 1.
Снимки: Gettyimages