Люис Хамилтън пропуска важен тест на Ферари

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън няма да участва в теста на Пирели и Ферари, който ще се проведе днес на пистата „Муджело“ в Италия.

Точната причина за отсъствието на британеца не е ясна, но е вероятно тя да е свързана със здравословното състояние на неговото куче Роско. По-рано през седмицата Хамилтън сподели снимка в своя профил в Инстаграм и разкри, че Роско е имал здравословна уплаха. Булдогът на Хамилтън е на преклонната за тази порода 12-годишна възраст, при очаквана средна продължителност на живота между осем и десет години.

По време на теста на „Муджело“, който стартира вчера с тима на Хаас, Пирели ще финализира трите си най-твърдите модела гуми за сезон 2026. Както е известно догодина гумите също ще претърпят промени, тъй като те ще бъдат по-тесни и с малко по-малък диаметър спрямо сегашните, а променята ще бъде в унисон със смаляването на колите във Формула 1.

Rain hit day one of #Pirelli’s 2026 tyre test at @MugelloCircuit 🌧️ Ocon & Bearman ran @HaasF1Team's VF-24 mule car on slicks and inters. Tomorrow @ScuderiaFerrari's Zhou & Leclerc take over. https://t.co/aZ43TyvDrq pic.twitter.com/x4FT1VTJsP — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 25, 2025

По време на днешния тестов ден на пистата за Ферари ще бъдат съотборникът на Хамилтън Шарл Леклер и бившият състезател на Заубер Гуаню Джоу. През тази година китаецът е един от резервните състезатели на Черните кончета във Формула 1.

