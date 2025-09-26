Популярни

  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън пропуска важен тест на Ферари

Люис Хамилтън пропуска важен тест на Ферари

  • 26 сеп 2025 | 10:36
  • 4344
  • 1

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън няма да участва в теста на Пирели и Ферари, който ще се проведе днес на пистата „Муджело“ в Италия.

Точната причина за отсъствието на британеца не е ясна, но е вероятно тя да е свързана със здравословното състояние на неговото куче Роско. По-рано през седмицата Хамилтън сподели снимка в своя профил в Инстаграм и разкри, че Роско е имал здравословна уплаха. Булдогът на Хамилтън е на преклонната за тази порода 12-годишна възраст, при очаквана средна продължителност на живота между осем и десет години.

По време на теста на „Муджело“, който стартира вчера с тима на Хаас, Пирели ще финализира трите си най-твърдите модела гуми за сезон 2026. Както е известно догодина гумите също ще претърпят промени, тъй като те ще бъдат по-тесни и с малко по-малък диаметър спрямо сегашните, а променята ще бъде в унисон със смаляването на колите във Формула 1.

По време на днешния тестов ден на пистата за Ферари ще бъдат съотборникът на Хамилтън Шарл Леклер и бившият състезател на Заубер Гуаню Джоу. През тази година китаецът е един от резервните състезатели на Черните кончета във Формула 1.

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

