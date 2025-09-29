Популярни
МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

  • 29 сеп 2025 | 15:54
  • 785
  • 0
Многократната европейска медалистка Ейлиш МакКолган постигна рекордна трета победа на 10 000 метра в Лондон в неделя, като спечели с време 30:35 минути.

В подготовката си за маратона в Ню Йорк на 2 ноември МакКолган показа отлична форма след скорошно боледуване. С победата си тя изравни постижението на европейската шампионка на 10 000 метра от 2014 г. Джо Пейви, която също има три победи по емблематичното трасе, завършващо пред Бъкингамския дворец.

"Изключително съм развълнувана от днешния ден. Мисля, че това е само с 10 секунди по-слабо от най-доброто ми време на това трасе отпреди три години, така че е хубаво да знам, че все още мога да се завърна след контузия и болест и да се състезавам на това ниво. Да изравня постижението на Джо Пейви, която е един от моите герои в този спорт, е наистина специално“, заяви МакКолган.

"Маратонът в Ню Йорк е следващата ми голяма цел; не съм сигурна дали ще участвам в друго състезание дотогава. Участвах в Great North Run и се разболях след това, така че не бях сигурна как ще се чувствам днес, но съм много щастлива, че се чувствам силна и напълно здрава, така че се надявам да продължа в същия дух през следващите четири седмици.“

Бившият европейски сребърен медалист по крос-кънтри за младежи до 23 години Зак Махамед спечели състезанието при мъжете с време 29:07.

