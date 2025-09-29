Асен Николов: Ще търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов направи равносметка за предсезонната подготовка на отбора преди дебютната кампания в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Наставникът говори пред клубната медия, като акцентира върху представянето на тима му във второто издание на приятелския турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова.

„Периодът беше доста натоварващ за състезателите от гледна точка на тренировъчен процес и контролни срещи. Нов отбор сме и доста млад. Видя се, че имаме добри моменти и спадове по време на самите срещи, което ще трябва да подобряваме и да търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете.

Подготовката ни завърши с турнира в чест на Пенка Стоянова, организиран от нашия клуб. Бяха страхотни два дни, изпълнени с емоции както за състезатели и треньори, така и за зрителите. Смятам, че срещите бяха много полезни за всички отбори преди предстоящия първи кръг от първенството“, коментира Николов пред клубната медия и обърна внимание на финалната среща от турнира, в която "железничарите" отстъпиха със 72:75 на градския си съперник Академик Бултекс 99.

„Получи се истинско дерби с много емоции за отборите и публиката. Всеки треньор и състезател иска да играе в такива срещи. Смятам, че баскетболната публика се нуждае от мачове с такъв заряд. Самата среща беше доста динамична и интензивна във всички фази на играта. Ние сме доволни, че отговорихме с енергия и себераздаване и дори имахме стрелба за победата. Разбира се, наясно сме, че ни предстои много работа и се надявам с постоянство в тренировките нашата игра да прогресира по време на сезона“, допълни наставникът на "черно-белите".

От клуба излязоха и с официално изявление след финала на турнира, в който Асен Николов бе отстранен след конфронтация със съдиите.

"БК Локомотив Пловдив подчертава категорично, че нито клубът, нито неговите фенове ще толерират подобна тенденциозност. Всички решения, които подкопават честната игра и обезценяват усилията на отбора и ръководството, ще получават публичност. Нашият фокус остава върху развитието на отбора, изграждането на колектив и подкрепата на феновете, които са неизменна част от семейството на Локомотив", написаха от Локомотив и благодариха на своите привърженици за подкрепата.

"Черно-белите" ще направят своя дебют в НБЛ на 6 октомври, когато в сблъсък от първия кръг на първенството ще посрещнат състава на Черно море Тича в зала "Сила".

