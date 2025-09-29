Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Асен Николов: Ще търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете

Асен Николов: Ще търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете

  • 29 сеп 2025 | 15:06
  • 722
  • 0
Асен Николов: Ще търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов направи равносметка за предсезонната подготовка на отбора преди дебютната кампания в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Наставникът говори пред клубната медия, като акцентира върху представянето на тима му във второто издание на приятелския турнир в памет на легендарната Пенка Стоянова.

„Периодът беше доста натоварващ за състезателите от гледна точка на тренировъчен процес и контролни срещи. Нов отбор сме и доста млад. Видя се, че имаме добри моменти и спадове по време на самите срещи, което ще трябва да подобряваме и да търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете.

Подготовката ни завърши с турнира в чест на Пенка Стоянова, организиран от нашия клуб. Бяха страхотни два дни, изпълнени с емоции както за състезатели и треньори, така и за зрителите. Смятам, че срещите бяха много полезни за всички отбори преди предстоящия първи кръг от първенството“, коментира Николов пред клубната медия и обърна внимание на финалната среща от турнира, в която "железничарите" отстъпиха със 72:75 на градския си съперник Академик Бултекс 99.

„Получи се истинско дерби с много емоции за отборите и публиката. Всеки треньор и състезател иска да играе в такива срещи. Смятам, че баскетболната публика се нуждае от мачове с такъв заряд. Самата среща беше доста динамична и интензивна във всички фази на играта. Ние сме доволни, че отговорихме с енергия и себераздаване и дори имахме стрелба за победата. Разбира се, наясно сме, че ни предстои много работа и се надявам с постоянство в тренировките нашата игра да прогресира по време на сезона“, допълни наставникът на "черно-белите".

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

От клуба излязоха и с официално изявление след финала на турнира, в който Асен Николов бе отстранен след конфронтация със съдиите.

"БК Локомотив Пловдив подчертава категорично, че нито клубът, нито неговите фенове ще толерират подобна тенденциозност. Всички решения, които подкопават честната игра и обезценяват усилията на отбора и ръководството, ще получават публичност. Нашият фокус остава върху развитието на отбора, изграждането на колектив и подкрепата на феновете, които са неизменна част от семейството на Локомотив", написаха от Локомотив и благодариха на своите привърженици за подкрепата.

"Черно-белите" ще направят своя дебют в НБЛ на 6 октомври, когато в сблъсък от първия кръг на първенството ще посрещнат състава на Черно море Тича в зала "Сила".

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Най-добрите трансфери, които промениха баланса в тазгодишната Евролига

Най-добрите трансфери, които промениха баланса в тазгодишната Евролига

  • 30 сеп 2025 | 03:26
  • 454
  • 0
Отборът на Апоел Тел Авив тренира с настроение преди сблъсъка с Барселона

Отборът на Апоел Тел Авив тренира с настроение преди сблъсъка с Барселона

  • 29 сеп 2025 | 21:21
  • 2248
  • 1
Димитрис Итудис: Искаме да докажем на Евролигата и на нас самите, че мястото ни е тук

Димитрис Итудис: Искаме да докажем на Евролигата и на нас самите, че мястото ни е тук

  • 29 сеп 2025 | 20:49
  • 3917
  • 1
Звездите на Барселона пристигнаха в София за мача с Апоел, фенове "нападнаха" Наваро за автографи

Звездите на Барселона пристигнаха в София за мача с Апоел, фенове "нападнаха" Наваро за автографи

  • 29 сеп 2025 | 20:48
  • 3837
  • 1
Продадени са над 7000 билета за Апоел - Барселона в София

Продадени са над 7000 билета за Апоел - Барселона в София

  • 29 сеп 2025 | 17:51
  • 5015
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Благодаря ви и дано напълним залата утре!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Благодаря ви и дано напълним залата утре!

  • 29 сеп 2025 | 17:36
  • 4488
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17895
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26123
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20438
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18914
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28328
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13271
  • 16