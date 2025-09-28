Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Пари Сен Жермен загуби двама ключови играчи поради контузии: халфа Витиньо и крилото Хвича Кварацхелия, преди мача си от втория кръг на Шампионската лига с Барселона, твърди авторитетното френско издание L'Équipe.

Според източника, ако медицинските прегледи разкрият контузии на двамата футболисти, то те няма да могат да играят срещу Барселона на 1-ви октомври (сряда). Вероятността за този резултат се счита за висока.

В момента парижани имат четирима играчи в лазарета: Усман Дембеле, Дезире Дуе, Маркиньос и Жоао Невеш. Всички те със сигурност ще пропуснат мача срещу каталунците в срещата от “турнира на богатите”.

Витиня и Кварацхелия получиха въпросните наранявания при победата с 2:0 над Оксер в 6-ия кръг на Лига 1. Португалецът напусна терена в 36-ата минута, а грузинецът беше заменен на полувремето.

Vitinha was subbed off in the first half of PSG's league match today.



They play Barca in the Champions League this week 😬 pic.twitter.com/Q0FzWYFoNj — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025