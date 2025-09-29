Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

Лециле Тебого коментира как разпределението по коридори е повлияло на представянето му на Световното първенство по лека атлетика. Атлетът от Ботсвана говори открито за недостатъците на бягането във външен коридор, правейки равносметка на участието си на шампионата в Токио, Япония.

Действащият олимпийски шампион на 200 метра си тръгна без медал в спринтовете на 100 и 200 метра, но успя да спечели злато с мъжката щафета на 4х400 метра.

В спринта на 100 метра той беше дисквалифициран заради фалстарт, а на 200 метра Тебого остана на крачка от подиума, завършвайки четвърти.

В дисциплината на 100 метра триумфира Облик Севил, който записа личен рекорд от 9.77 секунди, а Кишейн Томпсън и Ноа Лайлс заеха съответно второ и трето място.

На 200 метра Ноа Лайлс изравни рекорда на Юсейн Болт, печелейки четвъртата си поредна световна титла, докато Кени Беднарек и Брайън Левел финишираха втори и трети.

Тебого наруши мълчанието относно разпределението по коридори

В изявление след сериите на 200 метра той разкри колко важно е за него разпределението по коридори и как то му помага да изпълни състезанията си перфектно.

Той отбеляза, че бягането в девети коридор в сериите е било огромен недостатък, въпреки че е спечелил бягането си. Тебого обясни, че е висок и бягането във външен коридор му влияе негативно, тъй като усеща, че трябва да бъде по-предпазлив, което му пречи да постигне по-бързо време.

Въпреки това атлетът отбеляза, че това е бил ценен урок за него и може би с времето нещата ще се подобрят.

"Щастлив съм от начина, по който изпълних това бягане, въпреки че не беше онази страхотна крива, която хората винаги виждат от мен. За първи път бягам в девети коридор. Не знам кой прави стартовите списъци. Моля, следващия път просто ми дайте нещо много по-добро. Или във вътрешен коридор, но не и във външен, моля“, заяви Тебого в интервю за Inside Lane.

"Но всичко е процес на учене. Без такива състезания няма да се научим как да бягаме или да изпълняваме бягането от външните коридори. За мен това има значение, защото съм много по-висок. Така че, използвайки външните коридори, психически се чувствам сякаш се хвърлям към трибуните.“

"Затова трябва да намеря баланс и просто да не правя онова перфектно бягане, което винаги искам. Но ако погледнете в Лондон, когато поставихме африканския рекорд, ще видите, че почти там, където кривата се изправя, се опитах да намаля малко, което не е идеално за мен. Трябва просто да изпълним всичко перфектно.“

Сега Тебого се връща към тренировките с надеждата да коригира грешките и да се завърне по-силен през следващия сезон.

Снимки: Gettyimages