Алмгрен ще атакува европейския рекорд на полумаратон във Валенсия

Световният бронзов медалист на 10 000 метра Андреас Алмгрен има още една цел за постигане през 2025 г. Докато много от неговите съперници ще започнат своята извънсъстезателна подготовка, шведът обяви, че ще се опита да подобри европейския рекорд на полумаратон от 59:13. Постижението се държи от швейцареца Жулиен Вандерс от 2019 г. и ще бъде атакувано на полумаратона във Валенсия на 26 октомври.

"Ще работя още пет седмици“, заяви Алмгрен пред SVT след завръщането си в Швеция във вторник.

"Беше дълго пътуване, много съм зле със спането в самолет, така че не съм спал много часове“, добави той.

Бронзовият медал на Алмгрен на 10 000 метра бележи дългоочакван пробив след многобройни пропуснати възможности на големи първенства, като се започне още от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Прага през 2015 г., където той завърши четвърти на 800 метра.

През последните сезони Алмгрен преминава през различните дистанции с голям успех. 30-годишният атлет вече постави два европейски рекорда тази година, като записа 26:53 на 10 км във Валенсия през януари, преди да счупи европейския рекорд на 5000 метра с победа в Стокхолм през юни с време 12:44.27.

Алмгрен е участвал само в един полумаратон, но шведът показа отличен потенциал в тази дистанция, изкачвайки се до второ място в европейската ранглиста за всички времена при дебюта си с време 59:23, с което завърши втори на полумаратона в Барселона миналата година.

