Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Алмгрен ще атакува европейския рекорд на полумаратон във Валенсия

Алмгрен ще атакува европейския рекорд на полумаратон във Валенсия

  • 29 сеп 2025 | 10:24
  • 849
  • 0
Алмгрен ще атакува европейския рекорд на полумаратон във Валенсия

Световният бронзов медалист на 10 000 метра Андреас Алмгрен има още една цел за постигане през 2025 г. Докато много от неговите съперници ще започнат своята извънсъстезателна подготовка, шведът обяви, че ще се опита да подобри европейския рекорд на полумаратон от 59:13. Постижението се държи от швейцареца Жулиен Вандерс от 2019 г. и ще бъде атакувано на полумаратона във Валенсия на 26 октомври.

"Ще работя още пет седмици“, заяви Алмгрен пред SVT след завръщането си в Швеция във вторник.

"Беше дълго пътуване, много съм зле със спането в самолет, така че не съм спал много часове“, добави той.

Бронзовият медал на Алмгрен на 10 000 метра бележи дългоочакван пробив след многобройни пропуснати възможности на големи първенства, като се започне още от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Прага през 2015 г., където той завърши четвърти на 800 метра.

През последните сезони Алмгрен преминава през различните дистанции с голям успех. 30-годишният атлет вече постави два европейски рекорда тази година, като записа 26:53 на 10 км във Валенсия през януари, преди да счупи европейския рекорд на 5000 метра с победа в Стокхолм през юни с време 12:44.27.

Алмгрен е участвал само в един полумаратон, но шведът показа отличен потенциал в тази дистанция, изкачвайки се до второ място в европейската ранглиста за всички времена при дебюта си с време 59:23, с което завърши втори на полумаратона в Барселона миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

  • 29 сеп 2025 | 16:20
  • 1367
  • 0
МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

  • 29 сеп 2025 | 15:54
  • 785
  • 0
Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

  • 29 сеп 2025 | 12:04
  • 543
  • 0
Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

  • 29 сеп 2025 | 11:27
  • 1017
  • 0
Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

  • 29 сеп 2025 | 10:58
  • 442
  • 0
Кър потвърди, че разтежение в прасеца е причината за проблемите му на световния финал

Кър потвърди, че разтежение в прасеца е причината за проблемите му на световния финал

  • 29 сеп 2025 | 10:35
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17730
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 25940
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20362
  • 22
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18875
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28281
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13237
  • 16