Обявиха съдията на Ботев - Левски

Валентин Железов ще бъде главен съдия на отложената от шестия кръг на efbet Лига среща между Ботев Пловдив и Левски утре. Това обявиха от БФС.
Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Двубоят е утре от 17:30 часа в Пловдив.
Съдийски назначения за отложената среща от шестия кръг на Първа лига:
30 септември 2025 г., вторник, 17:30 часа
ПФК Ботев АД - ПФК Левски
Главен съдия: Валентин Железов АС1: Станимир Илков АС2: Васил Шавов 4-ти: Любослав Любомиров
ВАР: Никола Попов АВАР: Станимир Тренчев СН: Цветан Георгиев