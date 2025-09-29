Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Обявиха съдията на Ботев - Левски

Обявиха съдията на Ботев - Левски

  29 сеп 2025 | 10:14
  • 6901
  • 8
Обявиха съдията на Ботев - Левски

Валентин Железов ще бъде главен съдия на отложената от шестия кръг на efbet Лига среща между Ботев Пловдив и Левски утре. Това обявиха от БФС.

Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Двубоят е утре от 17:30 часа в Пловдив.

Съдийски назначения за отложената среща от шестия кръг на Първа лига:

30 септември 2025 г., вторник, 17:30 часа

ПФК Ботев АД - ПФК Левски

Главен съдия: Валентин Железов АС1: Станимир Илков АС2: Васил Шавов 4-ти: Любослав Любомиров

ВАР: Никола Попов АВАР: Станимир Тренчев СН: Цветан Георгиев

