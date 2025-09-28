Веласкес говори пред медиите преди мача с Ботев (Пд)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди отложения двубой от 6-ия кръг на Първа лига срещу Ботев (Пловдив).

Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в понеделник, 29 септември в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в понеделник, 29 септември стартира в 16:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с „Ботев“ (Пловдив) е във вторник, 30 септември от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.