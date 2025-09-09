Александров и Табор с четвърта поредна победа

Отборът на Табор (Сежана), за който се състезават няколко българи, постигна четвърта поредна победа във Втора лига на Словения, след като записа успех с минималното 1:0 срещу тима на Йесенице в среща от 5-ия кръг на шампионата. Единственият гол в срещата отбеляза Урош Корун в 60-ата минута. Успехът прати Табор на 4-ото място с изоставане от два пункта от първото място.

Асистенцията за победното попадение бе дело на Красимир Тодоров, който центрира от корнер. Друг българин, Станислав Петков, можеше на два пъти да удвои резултата, но намеса на стража на гостите и удар в страничния стълб му попречиха. Бившия капитан на Олимпия Любляна е в основата на добрите изяви в защитата на Табор през настоящата кампания.

Начело на отбора е Радостин Александров, като все още играчите от Снежана нямат допуснат гол.

Другата седмица предстои среща между Александров и бившия наставник на Левски - Славиша Стоянович, който води отбора на Копер в Първа Лига. Към момента те се намират на втора позиция в елита на Словения.