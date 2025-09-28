Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

Рязък скок на тавана на бюджетите във Формула 1 за догодина, прогнозира изданието RacingNews365. Според източниците му, всеки тим догодина ще може да разполага с 215 милиона долара.
За сравнение, тази година отборите са ограничени на 135 милиона долара, като това е последният сезон по настоящите технически правила, а от догодина в сила влизат нови.
От сезон 2021 отборите работят с таван на бюджетите и ограничаване на разходите, като Ред Бул са тези, които записаха най-сериозно ограничение на правилата.
Увеличените суми за догодина се обясняват с инфлацията в световен мащаб, но много по-сериозната причина са новите правила, като създаването и развитието на колите, създадени по тях ще изискват повече пари. В допълнение на това, Заубер/Ауди ще получи изключение от тавана на бюджетите заради много по-високия стандарт в Швейцария, където е основната база на тима и по-трудното наемане на специалисти.
За догодина се запазват масовите изключения от тавана на бюджетите – в него не влизат заплатите на пилотите и на тримата най-високоплатени служители на тима.
