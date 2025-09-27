Популярни
Лудогорец изравни Левски по интересен показател в евротурнирите

  • 27 сеп 2025 | 09:50
  • 1961
  • 4

Лудогорец победи Малмьо с 2:1 и започна отлично участието си в основната фаза на Лига Европа. Мачът остава в историята като първата българска победа на клубно ниво при гостуване в Швеция за двубой от евротурнирите. Това е удобен повод да видим в колко страни на стария континент имаме победи и в колко все още ги чакаме. Както и да посочим тези, които вече сме дочакали кой ги е постигнал.

Швеция беше 43-ата държава, срещу която вече имаме поне една победа като гост. 11 пък са страните, в които все още такава няма. В 3 от тях няма и как да има, защото никога наш тим не е гостувал, пише "Мач Телеграф".

ЦСКА е записал на най-много места първа българска победа. „Червените“ са направили това в 15 страни. На второ място може би малко изненадващо е Литекс. „Оранжевите“ дебютираха в Европа през 1998-а и до последното участие през 2015-а успяха да запишат първия български успех в 8 страни.

Лудогорец сега се изравни с Левски, като и двата тима притежават първия наш успех в 6 страни. Останалите клубове, които имат такива постижения са Ботев (Пловдив) – в три държави, Берое и Черно море в две, а Локомотив (София) – в една.

