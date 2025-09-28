Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол за достойното представяне на световното първенство

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол – мъже, за достойното представяне на финала и спечелването на сребърен медал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Вие доказахте, че успехът се постига с много талант, тренировки, воля и екипна работа, пише в адреса, цитиран от пресцентъра на парламента.

Цяла България ви гледа и изпита гордост от вашата сила и енергия, от несломимия ви дух, посочи председателят на парламента. Въпреки че сте най-младия отбор сред всички участници в световно първенство, вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света. Над половин век след предишния волейболен финал с участието на България, днес вие отново доказахте, че страната ни има своето място на световния волейболен връх, допълни Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание благодари на треньорите на отбора за перфектната физическа и психическа подготовка и стратегия, които "превърнаха младия ни отбор в достоен съперник на най-добрите в света". Киселова поздрави и Българската федерация по волейбол за грандиозния успех на националния отбор.

Вярвам, че на всеки един от вас му предстоят още дълги години блестяща спортна кариера, изпълнена с много победи и медали. Пожелавам ви да бъдете в отлична спортна форма, да споделяте своите успехи със семействата и приятелите си, и да се радвате на обичта на всички българи и на феновете на волейбола по света, е допълнено в адреса от председателя на парламента.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.