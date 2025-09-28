Популярни
Министър Иван Пешев: Едно огромно браво на нашия национален отбор по волейбол

  • 28 сеп 2025 | 17:57
  • 2159
  • 2

Спортният министър Иван Пешев благодари на българския национален отбор по волейбол за силното представяне и спечеления сребърен медал на Световното първенство за мъже във Филипините.

Той изтъкна, че този спортен успех е обединил цялата нация и е донесъл много положителни емоции на всички българи.

Министър Пешев изгледа финала за титлата между България и Италия със стотици почитатели на волейбола на специално инсталирания голям екран на стадион "Юнак" в София. На още няколко места в столицата, както и в много градове в страната, пред монтирани големи екрани се събраха хиляди, които проследиха със затаен дъх срещата и се радваха на всяка точка, спечелена от българския отбор.

"Изключително щастлив съм от емоцията, която имахме възможност да изживеем с жителите на София, с гостите. Благодаря на всички, които дойдоха на стадион "Юнак", за  да изгледаме заедно днешния финал. Едно огромно браво на нашия национален отбор по волейбол, огромно благодаря за това, което ни накара да изживеем в последните десет дни. Имахме нужда от тази емоция, от това обединение и днес всички го показаха, че можем да бъдем заедно и единни", коментира спортният министър.

"Убеден съм, че с подхода, който наложи федерацията по волейбол и заложи на младите състезатели, успехите ще продължат. Само за пет години се видя, че тази правилна работа вече дава сериозни резултати, а тази година е една от най-успешните във волейбола и при девойките, и при жените, и при младежите и при мъжете", каза още той.

