Бетис праща човек да разучи Лудогорец

Представител на Бетис ще присъства на "Хювефарма Арена" за мача между Лудогорец и Монтана в неделя. Испанският клуб е следващият съперник на българския шампион в Лига Европа и изпраща човек, който освен да наблюдава двубоя, ще уреди и всички детайли по гостуването на зелено-белите в Североизточна България.

Загубата от Лудогорец коства работата на треньора на Малмьо

Междувременно първият съперник на Лудогорец в групата - Малмьо, който загуби с 1:2 от "орлите", уволни треньора Хенрик Ридстрьом. Шведският клуб обяви, че загубата е довела до освобождаването на наставника с "незабавен ефект".