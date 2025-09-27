Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Бетис праща човек да разучи Лудогорец

Бетис праща човек да разучи Лудогорец

  • 27 сеп 2025 | 09:07
  • 1652
  • 1

Представител на Бетис ще присъства на "Хювефарма Арена" за мача между Лудогорец и Монтана в неделя. Испанският клуб е следващият съперник на българския шампион в Лига Европа и изпраща човек, който освен да наблюдава двубоя, ще уреди и всички детайли по гостуването на зелено-белите в Североизточна България.

Загубата от Лудогорец коства работата на треньора на Малмьо
Загубата от Лудогорец коства работата на треньора на Малмьо

Междувременно първият съперник на Лудогорец в групата - Малмьо, който загуби с 1:2 от "орлите", уволни треньора Хенрик Ридстрьом. Шведският клуб обяви, че загубата е довела до освобождаването на наставника с "незабавен ефект".

