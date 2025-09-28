Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

  • 28 сеп 2025 | 14:35
  • 1234
  • 0
Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

Алпин записа първата си победа в Световния шампионат за издръжливост (WEC) с прототипа А424 LMDh, като Шарл Милези, Пол-Луп Шатен и Фердинанд фон Хабсбург спечелиха хаотичната надпревара „6 часа на Фуджи“.

На финала екипът на Алпин с №35 победи с едва 7,6 секунди пилотите на Пежо Микел Йенсен, Пол ди Реста и Жан-Ерик Верн (№93 Пежо 9Х8 Hypercar), като в хода на състезанието на три пъти излиза кола за сигурност пред колоната, а рейс директорът пет пъти обявява жълт флаг на цялата писта.

Милези излезе от трето на първо място при последните спирания в боксовете, като той получи само две нови гуми, а другите претенденти за първото място – по 4, като в тази група бяха №93 и Порше-то на Кевин Естр и Лорънс Вантор.

Смелата стратегията на Алпин изведе Милези на 8 секунди пред преследвачите му веднага след бокса, а в последния час преднината му нарасна на 11 секунди.

Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500
Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

Това е първата победа на Алпин в WEC от юли 2022, когато тимът спечели с А480 LMP1 прототипа на „Монца“.

През по-голямата част от състезанието №35 не беше претендент за победата – Фон Хабсбург беше наказан още в началото заради това, че удари отзад Тойота-та с №8, но ситуацията се промени, след като Шатен успя да влезе в бокса секунди преди втория жълт флаг за цялата писта, който беше два часа и половина преди финала. Така боксът на №35 мина при колона на пистата, движеща се с 80 км/ч, а след това пред нея излезе и кола за сигурност.

При подновяването на състезанието №35 беше на втора позиция зад Пежо-то с №93, а по-късно Естр излезе втори, точно преди последните боксове. След това той беше наказан с 5 секунди заради нарушение на правилата в бокса и това го прати на трето място за последния час от надпреварата.

В клас LMGT3 победата отиде при Чарли Ийстууд, Руи Андраде и Том ван Ромпуй (Шевролет Корвет Z06 GT3.R). Йийстууд завърши втори, на 2 секунди зад Алесио Ровера, Симон Ман и Франсоа Еро (Ферари 296 GT3), но те бяха наказани с 5 секунди заради нарушения в бокса и това пренареди класирането.

Защо Мерцедес няма да последва Ферари, Макларън, Алпин и Астън Мартин в Льо Ман?
Защо Мерцедес няма да последва Ферари, Макларън, Алпин и Астън Мартин в Льо Ман?

Снимка: Oreca

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

  • 28 сеп 2025 | 19:03
  • 3121
  • 0
Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

  • 28 сеп 2025 | 17:05
  • 1555
  • 0
Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

  • 28 сеп 2025 | 16:34
  • 2692
  • 1
Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

  • 28 сеп 2025 | 15:38
  • 1344
  • 0
Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

  • 28 сеп 2025 | 15:10
  • 991
  • 1
Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

  • 28 сеп 2025 | 13:16
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11081
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 952
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118522
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35703
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26236
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3964
  • 0