Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

Алпин записа първата си победа в Световния шампионат за издръжливост (WEC) с прототипа А424 LMDh, като Шарл Милези, Пол-Луп Шатен и Фердинанд фон Хабсбург спечелиха хаотичната надпревара „6 часа на Фуджи“.

На финала екипът на Алпин с №35 победи с едва 7,6 секунди пилотите на Пежо Микел Йенсен, Пол ди Реста и Жан-Ерик Верн (№93 Пежо 9Х8 Hypercar), като в хода на състезанието на три пъти излиза кола за сигурност пред колоната, а рейс директорът пет пъти обявява жълт флаг на цялата писта.

The 100th race of the FIA World Endurance Championship is GREEN!



It’s time for 6 hours of racing at Fuji Speedway! 🇯🇵



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu#WEC #6HFuji #WEC100 pic.twitter.com/WizC2f02AE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 28, 2025

Милези излезе от трето на първо място при последните спирания в боксовете, като той получи само две нови гуми, а другите претенденти за първото място – по 4, като в тази група бяха №93 и Порше-то на Кевин Естр и Лорънс Вантор.

Смелата стратегията на Алпин изведе Милези на 8 секунди пред преследвачите му веднага след бокса, а в последния час преднината му нарасна на 11 секунди.

Това е първата победа на Алпин в WEC от юли 2022, когато тимът спечели с А480 LMP1 прототипа на „Монца“.

През по-голямата част от състезанието №35 не беше претендент за победата – Фон Хабсбург беше наказан още в началото заради това, че удари отзад Тойота-та с №8, но ситуацията се промени, след като Шатен успя да влезе в бокса секунди преди втория жълт флаг за цялата писта, който беше два часа и половина преди финала. Така боксът на №35 мина при колона на пистата, движеща се с 80 км/ч, а след това пред нея излезе и кола за сигурност.

WEC 2025 6Hours of Fuji



Winner: Alpine Endurance Team Car No. 35

Alpine A424



Congratulations!!#WEC #WECJapan pic.twitter.com/uqsESUZCkc — すてっぺ (@steppe_ps401) September 28, 2025

При подновяването на състезанието №35 беше на втора позиция зад Пежо-то с №93, а по-късно Естр излезе втори, точно преди последните боксове. След това той беше наказан с 5 секунди заради нарушение на правилата в бокса и това го прати на трето място за последния час от надпреварата.

В клас LMGT3 победата отиде при Чарли Ийстууд, Руи Андраде и Том ван Ромпуй (Шевролет Корвет Z06 GT3.R). Йийстууд завърши втори, на 2 секунди зад Алесио Ровера, Симон Ман и Франсоа Еро (Ферари 296 GT3), но те бяха наказани с 5 секунди заради нарушения в бокса и това пренареди класирането.

