С второто си място в надпреварата за Гран При на Япония Марк Маркес напълно заслужено си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година цели пет кръга преди края на сезона.
В генералното класиране испанецът е лидер с актив от 541 точки и аванс от цели 201 пред своя брат Алекс при оставащи 185 пункта до края на шампионата. Трети след двете си победи на „Мотеги“ вчера и днес е Франческо Баная, който изостава с 66 точки от по-малкия от братята Маркес в битката за вицешампионската титла.
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония:
Марк Маркес – 541 точки
Алекс Маркес – 340
Франческо Баная – 274
Марко Бедзеки – 242
Франко Морбидели – 196
Педро Акоста – 195
Фабио Ди Джанантонио – 182
Фабио Куартараро – 149
Фермин Алдегер – 147
Йоан Зарко – 124
Брад Биндър – 105
Лука Марини – 97
Раул Фернандес – 95
Енеа Бастианини – 89
Жоан Мир – 72
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 70
Джак Милър – 58
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 34
Мигел Оливейра – 26
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 3
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg