Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

С второто си място в надпреварата за Гран При на Япония Марк Маркес напълно заслужено си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година цели пет кръга преди края на сезона.

В генералното класиране испанецът е лидер с актив от 541 точки и аванс от цели 201 пред своя брат Алекс при оставащи 185 пункта до края на шампионата. Трети след двете си победи на „Мотеги“ вчера и днес е Франческо Баная, който изостава с 66 точки от по-малкия от братята Маркес в битката за вицешампионската титла.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония:

  1. Марк Маркес – 541 точки

  2. Алекс Маркес – 340

  3. Франческо Баная – 274

  4. Марко Бедзеки – 242

  5. Франко Морбидели – 196

  6. Педро Акоста – 195

  7. Фабио Ди Джанантонио – 182

  8. Фабио Куартараро – 149

  9. Фермин Алдегер – 147

  10. Йоан Зарко – 124

  11. Брад Биндър – 105

  12. Лука Марини – 97

  13. Раул Фернандес – 95

  14. Енеа Бастианини – 89

  15. Жоан Мир – 72

  16. Маверик Винялес – 72

  17. Ай Огура – 70

  18. Джак Милър – 58

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 34

  21. Мигел Оливейра – 26

  22. Пол Еспаргаро – 16

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Алейш Еспаргаро – 0

