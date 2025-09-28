Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

С второто си място в надпреварата за Гран При на Япония Марк Маркес напълно заслужено си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година цели пет кръга преди края на сезона.

В генералното класиране испанецът е лидер с актив от 541 точки и аванс от цели 201 пред своя брат Алекс при оставащи 185 пункта до края на шампионата. Трети след двете си победи на „Мотеги“ вчера и днес е Франческо Баная, който изостава с 66 точки от по-малкия от братята Маркес в битката за вицешампионската титла.

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония:

Марк Маркес – 541 точки Алекс Маркес – 340 Франческо Баная – 274 Марко Бедзеки – 242 Франко Морбидели – 196 Педро Акоста – 195 Фабио Ди Джанантонио – 182 Фабио Куартараро – 149 Фермин Алдегер – 147 Йоан Зарко – 124 Брад Биндър – 105 Лука Марини – 97 Раул Фернандес – 95 Енеа Бастианини – 89 Жоан Мир – 72 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 70 Джак Милър – 58 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 34 Мигел Оливейра – 26 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 3 Алейш Еспаргаро – 0

