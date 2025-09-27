Нов червен картон за Челси срина лондончани срещу Брайтън

Челси отново стана жертва на изкаран червен картон и допусна обрат у дома от Брайтън с 1:3 в мач от 6-тия кръг на Премиър лийг. Енцо Фернандес откри за "сините" от Лондон в 24-ата минута. В 53-ата минута обаче бранителят на домакините Трево Чалоба бе изгонен директно след грешка на Андрей Сантос, което тотално предопредели развоя на срещата - също както в предишния мач срещу Манчестър Юнайтед, когато рано бе отстранен Роберт Санчес. С човек повече Брайтън успя да обърне двубоя с попадения на резервите Дани Уелбек (77', 90+10') и Максим Де Кайпер (90+2'), като победните голове за "чайките" дойдоха в дългото продължение на двубоя.

Така тимът на Енцо Мареска записа втора поредна загуба и само точка в последните си три мача, като остава с 8 точки. Толкова вече има и Брайтън, който се изкачи на временната 10-а позиция.

Така се потвърди, че "чайките" са един от най-трудните съперници за Челси напоследък. Брайтън записа трета поредна победа над "сините" от Лондон във всички турнири. Преди това Челси имаше пет последователни успеха срещу "чайките", четири от които на "Стамфорд Бридж".

Chelsea 1-3 Brighton FT



It was a game of two halves at Stamford Bridge, where Trevoh Chalobah's 53rd-minute red card was a massive turning point.



In the end, Brighton come away with an impressive three points #CHEBHA pic.twitter.com/Hf8YKOzeda — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 27, 2025

Най-голямата липса за Челси безспорно бе отсъствието на Коул Палмър. Иначе списъкът с контузени при “сините” от Лондон е дълъг - с травми бяха централните бранители Уесли Фофана и Джошуа Ачеампонг, както и Ливай Колуил, Лиъм Делап и Дарио Есуго. Михайло Мудрик пък търпи санкцията си заради допинг. Факундо Буонаноте, който е под наем именно от Брайтън, не можеше да играе срещу "чайките".

Логично Енцо Мареска направи доста промени в сравнение с мача с Линкълн Сити и много от титулярите се завърнаха. Местата си запазиха Трево Чалоба, Йорел Хато, Андрей Сантос и Енцо Фернандес. Аржентинецът действаше заедно с Естевао и Педро Нето зад бившия нападател на Брайтън Жоао Педро. Марк Кукурея, Рийс Джеймс и Мойсес Кайседо се завърнаха сред стартовите 11. Роберт Санчес също отново бе на вратата, след като изтърпя наказанието си за червения картон срещу Манчестър Юнайтед.

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер беше без контузените Адам Уебстър, Джак Хиншълууд и Соли Марч. Атаката на “чайките” водеше Жоржиньо Рютер, а зад него ще действат Янкуба Минте, Диего Гомес и Каору Митома.

Първата добра ситуация за Челси дойде още в 3-ата минута. Тогава Енцо Фернандес стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът на гостите Барт Фербрюген внимаваше и изби в корнер. Малко след това и Марк Кукурея пробва късмета си с изстрел от дистанция, но топката профуча встрани. Натискът на Челси продължи и в 10-ата минута след заучено положение Рийс Джеймс също стреля отдалеч, но нидерландският вратар на Брайтън пак спаси. Все пак по-добрата игра на домакините даде резултат в 24-ата минута. Мойсес Кайседо пусна добър извеждащ пас по десния фланг към Рийс Джеймс, който опита центриране. Топката се отклони в Митома и отиде точно на главата на Енцо Фернандес, който отблизо с лекота откри - 1:0 за Челси. Последваха по-равностойни минути и дори лек натиск на Брайтън, но нищо по-опасно за Роберт Санчес.

В самото начало на втората част настъпи важен момент. След лошо отиграване на Андрей Сантос Трево Чалоба остана последен в защита и спъна пред наказателното поле Диего Гомес. След няколко минути преглед с ВАР, в крайна сметка реферът Саймън Хупър показа директен червен картон на бранителя на Челси. След това потърпевшият Гомес стреля от пряк свободния удар, но ударът му мина над вратата.

Мареска реагира веднага с дефанзивни смени и извади от игра последователно Джош Ачеампонг и Мало Густо на местата на Андрей Сантос и Естевао, а Фабиан Хюрцелер също направи промени и пусна в игра Матс Вийфер, Дани Уелбек и Максим Де Кайпер, което се оказа ключово решение. В 69-ата минута Брайтън получи добър шанс да изравни, но ударът на Янкуба Минте стреля в аут. Няколко минути по-късно и резервата Дани Уелбек не бе далеч от гола, но изстрелът му мина встрани. Численото предимство на гостите обаче даде резултат в 77-ата минута. Минте центрира отлично на главата на Уелбек, който оставен непокрит простреля Роберт Санчес - 1:1.

В последните минути на мача гостите имаха сериозни претенции за дузпа. Мало Густо игра опасно с крак в наказателното поле срещу Янкуба Минте, който пък бе навел главата си. Докато положението бе преглеждано от ВАР, двата отбора започнаха да се разправят на терена и се стигна до сблъсъци. В крайна сметка дузпа не бе отсъдена. В даденото дълго продължение на мача обаче все пак гостите стигнаха до пълен обрат. След късо изпълнение на корнер и центриране резервата Матс Вийфер отклони с глава към друг играч от пейката - Максим Де Кайпер, който също с глава заби топката в мрежата на Санчес - 1:2.

В десетата минута на продължението интригата в двубоя окончателно приключи. Нова грешка, този път на Ачеампонг, доведе до контраатака за Брайтън, при която влезлият Браян Груда изведе Дани Уелбек, който заби топката в мрежата на Челси за крайното 1:3. До края на мача имаше време само за опасен удар с глава на Рийс Джеймс, който бе неточен.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages