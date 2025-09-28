Популярни
Диего Симеоне: Има много емоции, този сезон започна с трудности

  • 28 сеп 2025 | 04:40
  • 1716
  • 4

Старши треньорът на Атлетико Мадрид говори след разгрома на тима му срещу Реал Мадрид в голямото дерби на 7-ия кръг на испанската Ла Лига. Първите думи на специалиста бяха за играчите, които се отличиха по време на срещата.

“Реал Мадрид несъмнено е един от най-добрите клубове в света. От началото на мача знаехме как можем да им създадем проблеми. Нико Гонсалес, Джулиано Симеоне, Пабло Бариос и Хулиан Алварес се преместиха по фланговете, привличайки централните защитници и оставяйки Сьорлот в наказателното поле, за да създава голови положения. Освен двата гола, които допуснахме, отборът игра добре през цялото време”, започна Симеоне.

След това аржентинският специалист направи коментар, че според него тимът му вече е поел в правилната посока.

“Има много емоции. Този сезон започна с трудности. Много хора полагат огромни усилия, които остават незабелязани, но работата върви чудесно”, каза Симеоне

Наставникът на “дюшекчиите” коментира израстването на играчите му след серията неубедителни резултати в началото на сезона.

“Добре определихме ситуациите, които трябваше да подобрим, подобрихме се след мача с Ливърпул и днес беше много, много добър мач”, каза още Симеоне.

Накрая старши треньорът завърши с думи за героя на вечерта Хулиан Алварес, който при резултат 2:2 вкара два гола.

“Той е отдаден на отбора и клуба и е много добър. Талантлив е... и работи усилено. Той не само носи добра атакуваща игра на отбора; той носи лоялност. Имаме нужда от него, трябва да се грижим за него и се надявам да остане в клуба още много години”, завърши Симеоне.

