Валери Домовчийски: Много ни вкарват

Утре, СФК Раковски от едноименния град играе в Пловдив с местния Спартак. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой срещу съперник, борил се неизменно за първото място през последните няколко сезона. Всички познават играчите им и какво умеят те. Това е достатъчно показателно, колко тежко изпитание ни очаква. Не толкова Спартак ни притеснява, а нашето представяне. Допускаме доста голове, повечето от елементарни грешки. Последните трябва да сведем до минимум, за да се надяваме на положителни резултати“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.