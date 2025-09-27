Конте се оплака от липса на късмет и коментира дали има фаворит за Скудетото

Наставникът на Наполи Антонио Конте призна, че тимът му няма късмет през тази седмица след контузиите на Алесандро Бонджорно и Амир Рахмани, заради които двамата централни защитници ще пропуснат неделния сблъсък с Милан. Той също така подчерта, че не смята нито един отбор за фаворит за Скудетото.
„Тази седмица нямахме късмет, тъй като някои играчи отсъстват и също така имахме няколко други проблеми. Но, както знаете, по време на един сезон винаги възникват проблеми, като често те идват накуп. Ние обаче трябва да сме добри в намирането на решения и в това да се опитваме да даваме най-доброто от нас. Когато играеш срещу тимове като Милан, Интер или Ювентус, това винаги са големи мачове. Говорим за клубове с история, традиция и голям списък с постижения. Всяка година те се борят да превземат върха. Винаги уважаваме всички – от тях до новаците. Всеки един двубой ще бъде труден, но този на „Сан Сиро“ е и чудесна демонстрация за момчетата. Ще излезем, за да покажем нашата си игра. Какъв и тип игра да иска да наложи Милан, ние трябва да играем тази, която сме подготвили. За останалото ще трябва да почакате за утре.
За мен лично беше лудост, когато миналия сезон хората ни определяха за фаворити предвид това, че в предходната кампания бяхме завършили чак десети и дори не играехме в евротурнирите. Аз не определям никого за фаворит. Аз просто знам и повтарям, че заради техните история, традиция, заплати и финансова стойност Милан, Интер и Ювентус винаги са писали важни глави във футболната история. Това са силни отбори. Относно това кой е фаворит или не, ще оставя тези игрички за медиите. Ние просто трябва да останем фокусирани. Това е едва петият кръг и на всеки му предстои цял сезон. Дали ще се борим за Скудетото, или не, ние искаме да дадем всичко от себе си също като Милан и всеки друг тим. Един отбор ще триумфира, а останалите ще се борят за Шампионската лига и евротурнирите. Виждам страхотен баланс и ще трябва да почакаме поне до края на първия полусезон, за да видим истинската картина“, коментира Конте на днешната си пресконференция.
Снимки: Gettyimages