Конте се оплака от липса на късмет и коментира дали има фаворит за Скудетото

Наставникът на Наполи Антонио Конте призна, че тимът му няма късмет през тази седмица след контузиите на Алесандро Бонджорно и Амир Рахмани, заради които двамата централни защитници ще пропуснат неделния сблъсък с Милан. Той също така подчерта, че не смята нито един отбор за фаворит за Скудетото.

„Тази седмица нямахме късмет, тъй като някои играчи отсъстват и също така имахме няколко други проблеми. Но, както знаете, по време на един сезон винаги възникват проблеми, като често те идват накуп. Ние обаче трябва да сме добри в намирането на решения и в това да се опитваме да даваме най-доброто от нас. Когато играеш срещу тимове като Милан, Интер или Ювентус, това винаги са големи мачове. Говорим за клубове с история, традиция и голям списък с постижения. Всяка година те се борят да превземат върха. Винаги уважаваме всички – от тях до новаците. Всеки един двубой ще бъде труден, но този на „Сан Сиро“ е и чудесна демонстрация за момчетата. Ще излезем, за да покажем нашата си игра. Какъв и тип игра да иска да наложи Милан, ние трябва да играем тази, която сме подготвили. За останалото ще трябва да почакате за утре.

🇮🇹🎙️Antonio Conte on if Milan are the favorites without European football like #Napoli last year:



"It’s not about being favorites or not, everyone has their opinion. I thought it was crazy when people called us favorites last year, considering we’d finished 10th, were out of… pic.twitter.com/TB9RQHnG5B — Napoli Zone (@TheNapoliZone) September 27, 2025

За мен лично беше лудост, когато миналия сезон хората ни определяха за фаворити предвид това, че в предходната кампания бяхме завършили чак десети и дори не играехме в евротурнирите. Аз не определям никого за фаворит. Аз просто знам и повтарям, че заради техните история, традиция, заплати и финансова стойност Милан, Интер и Ювентус винаги са писали важни глави във футболната история. Това са силни отбори. Относно това кой е фаворит или не, ще оставя тези игрички за медиите. Ние просто трябва да останем фокусирани. Това е едва петият кръг и на всеки му предстои цял сезон. Дали ще се борим за Скудетото, или не, ние искаме да дадем всичко от себе си също като Милан и всеки друг тим. Един отбор ще триумфира, а останалите ще се борят за Шампионската лига и евротурнирите. Виждам страхотен баланс и ще трябва да почакаме поне до края на първия полусезон, за да видим истинската картина“, коментира Конте на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages