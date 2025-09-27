Алегри: Това ще бъде тест за нашето развитие срещу италианските шампиони

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази голямото си уважение към Наполи преди утрешния сблъсък между двата тима. Според него предстоящият двубой срещу гостуващия шампион ще бъде истински тест за „росонерите“, които са в серия от четири победи със сухи мрежи във всички турнири.

„Утре се изправяме срещу Наполи, които заслужено спечелиха Скудетото. Те направиха страхотен трансферен прозорец и мисля, че остават фаворити за титлата. Антонио Конте е много добър в това да накара играчите си да се представят на ниво. Наполи са спечелили 18 от последните си 26 мача, докато Милан винаги губят от тях като домакини през последните години. Дано да променим тези числа, като това определено ще бъде чудесен двубой. Това е страхотен мач, първият ни голям сблъсък за сезона, който ще бъде и важен тест. Ние сме в добро физическо и психическо състояние, като също така възстановихме Рафаел Леао. Колкото повече работим, толкова по-добре се разбираме един с друг. Трябва да подходим към мача, осъзнавайки трудностите, които ще срещнем. Ще трябва да изиграем 100 добри минути.

🗣️ Allegri conference press: "Tomorrow’s match is important against the team that won the Scudetto last year." pic.twitter.com/73pHwOuGvY — Milan Posts (@MilanPosts) September 27, 2025

Радвам се, че утре феновете ще изпълнят стадиона и ще бъдат там за тима. Клубът трябва да бъде силен, солиден и с ясна стратегия. Ние стартирахме този сезон с ентусиазъм и задружност. Трябва да продължим да се трудим, като утре има страхотен мач за изиграване, който е важен тест, за да направим още една стъпка напред. Трябва да го сторим с голям ентусиазъм и с желание да постигнем определени резултати. Не знам колко свободен ще се чувства Леао. Той отсъстваше 45 дни, като през това време тренираше индивидуално. Не бива да се фокусираме върху утрешния резултат, а да се концентрираме върху това да изиграем добър и важен двубой. Това ще бъде тест за нашето развитие срещу италианските шампиони.

🗣️ Allegri conference press: "We shouldn’t focus on the result for tomorrow, we need to focus on playing a good match. It’s a growth test." pic.twitter.com/dlmNzpdYwl — Milan Posts (@MilanPosts) September 27, 2025

Не съм говорил с Конте. Неговите тимове не ти дават много възможности и е трудно да им вкараш гол. Помня, че Ювентус, Интер и Наполи през миналия сезон допуснаха много малко голове, което им позволи да спечелят първенството. Няма нужда да го споменавам, тъй като числата на Конте говорят сами за себе си. Как ще се промени атаката ни след завръщането на Леао? Трябва да видим с времето. Той трябва да намери върховата си форма, Кристофър Нкунку израства също като Кристиан Пулишич, а Сантиаго Хименес разкри своя потенциал, като се надяваме това да продължава. Също така имаме и смени. Постигаш целите си, ако резервите са решаващи, за добро или лошо. В добрия случай – постигаш целите си, а в лошия – не го правиш. Ще ми бъде много трудно да избера титулярите за утре. Важно е резервите да са психически готови да бъдат решаващи, щом влязат в игра“, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

🗣️ Allegri conference press: "I haven’t had any contact with Conte. Antonio’s teams have always been very well organized offensively and also defensively, where it’s difficult to score. Napoli scored 56 or 59 goals, but conceded few, and that allowed them to win the league. The… pic.twitter.com/7TjNllECrr — Milan Posts (@MilanPosts) September 27, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages