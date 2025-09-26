Петър Кюмюрджиев: Най-добрите са

Едноименния тим на Созопол играе утре в Пловдив с местния Марица. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на отбор с традиции. Най-добрият е в момента. Лидер в класирането – спечели всичките си мачове от началото на сезона. Имат футболисти, които могат да решат всеки мач. У нас няма страх и притеснение. Напротив, спокойни сме. Доволен съм от представянето на момчетата в последните двубои. Никой не ни е надиграл. Единствено положителните резултати ни убягват. Надявам се, късмета да бъде и на наша страна“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.