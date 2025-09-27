Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

Гросмайстор Хикару Накамура спечели първия си турнир Titled Tuesday в новата система на 23 септември, като влезе в топ 4 на класирането за Champions Chess Tour. С изключение на две бързи ремита в седмия и осмия кръг, той спечели всички възможни точки по пътя към победата с 10 от 11 и завърши турнира с убедителни успехи. Гросмайстор Алиреза Фиружа завърши с 9,5 точки и зае второто място.

Гросмайстор Магнус Карлсен се стремеше към трета поредна победа в Titled Tuesday, въпреки че е единственият вече класиран за следващото Esports World Cup.

Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

В шестия кръг Карлсен се изправи срещу гросмайстор Сина Мовахед за трети пореден Titled Tuesday. Сега, след като два пъти преди това беше близо до успеха, младият иранец надделя, оставайки наравно с Накамура и Фиружа с перфектен резултат 6/6.

В следващите два кръга Накамура направи две последователни ремита – и двете в добре известна 14-ходова дебютна последователност. Първото бе срещу Мовахед, докато по същото време Фиружа победи гросмайстор Денис Лазавик, за да стане единственият с 7/7. След това Накамура направи второто си реми срещу Фиружа, прекратявайки последния шанс за перфектен резултат 11/11.

В деветия кръг се появи изненадващ претендент – гросмайстор Сергей Дригалов, който вече беше печелил Titled Tuesday през 2023 г. Той игра с черните срещу Фиружа и макар да се стигна до равностоен ендшпил, французинът водеше убедително по време. Изведнъж обаче загуби топ, а Дригалов – с едва 8,2 секунди срещу 50 на часовника на Фируджа – направи осем хода за 3,9 секунди и форсира мат за един ход и капитулация. Така Дригалов поведе в турнира с 8,5/9, но за награда за сензационната си победа получи мач срещу Накамура, отново с черните. Накамура се съсредоточи и не му даде шанс, какъвто бе получил срещу Фиружа.

Накамура вече водеше с 9/10, на половин точка пред трима играчи, които вече беше срещал: Фиружа, Дригалов и гросмайстор Фабиано Каруана. Обикновено играта срещу съперник с по-нисък резултат е предимство – нещо, което Накамура бе коментирал на стрийм като стратегия – но този път съперникът бе Карлсен. Изненадващо, Накамура отново спечели без драма.

Фиружа междувременно се възстанови от неуспеха с две победи в последните кръгове и взе второто място – както Накамура първото – без нужда от допълнителни коефициенти. Каруана бе последната му „жертва“ и Фиружа постигна победа убедително, въпреки класата на противника.

Гросмайстор Максим Вашие-Лаграв завърши на трето място с девет точки, водейки по допълнителни показатели сред групата от петима с този актив. Гросмайсторите Алексей Сарана, Даниел Народитски и Андрей Есипенко също взеха парични награди, докато Видит Гужрати остана извън печалбите, въпреки деветте точки. Видит, заедно с Дригалов, Лазавик и Каруана, все пак събра точки за класирането на Champions Chess Tour с класиране в топ 10. ФИДЕ майстор Лия Курмангалиева взе женската награда.