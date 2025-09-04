Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

  • 4 сеп 2025 | 11:44
  • 204
  • 0
Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Гросмайстор Хикару Накамура този уикенд спечели с перфектен резултат 7/7 на Щатското първенство на Луизиана 2025 в Ню Орлиънс. Защо световният №2 игра на турнир с награден фонд от 3000 долара, където най-силният му съперник беше ФИДЕ майстор с рейтинг 2344 – Никълъс Мата?

Всичко е свързано с квалификацията за Турнира на кандидатите 2026, като Накамура добави шест от необходимите 22 класически партии, които трябва да изиграе, за да бъде допуснат за място чрез рейтинга си.

Представете си, че се явявате на местен турнир, където трикратният шампион е ФИДЕ майстор, а изведнъж разбирате, че ще играете срещу №1 в САЩ и №2 в света. Това се случи този уикенд в университета „Лойола“ в Ню Орлиънс – и съперниците на Накамура изобщо не възразиха!

Не всичко вървеше гладко, но Накамура все пак записа 7 победи от 7 партии, изпреварвайки с точка Ралф Тан (2224) и Виджай Сренивас Ананд (2265). Мата, с 5,5 точки от максимум 7 възможни, стана четирикратен шампион на Луизиана като най-добре класиралият се местен състезател. Накамура нямаше как да бъде провъзгласен за официален носител на титлата, защото не е с адресна регистрация в щат Луизиана.

Точките за ЕЛО не бяха целта, но Накамура все пак „събра“ минималните 0,8 точки за всяка победа (без първия кръг, който бе с по-кратка контрола). Общият му прираст от 4,8 точки го изкачи до 2811,8, на 27,2 точки зад №1 в света Магнус Карлсен (или на още 34 подобни победи).

За Накамура, който се регистрира едва ден преди турнира, участието бе по-скоро въпрос на трупане на необходимите му 22 партии.

Световният шампион Гукеш Доммараджу ще защитава титлата си догодина, а съперникът му ще бъде определен в осемчленния Турнир на кандидатите 2026. Едно от местата се дава на играча с най-висок среден рейтинг за 6 месеца, стига да има изиграни поне 40 класически партии в периода 1 февруари 2025 – 1 януари 2026 (с минимум 15 партии в някой от шестте последователни месеца).

Накамура не планира да играе нито във FIDE Grand Swiss, нито в Световната купа, но няма нужда – той е огромен фаворит да вземе мястото по рейтинг.

Към момента вече са публикувани списъците за август: (Карлсен 2839, Хикару Накамура 2807, Фабиано Каруана 2784, Прагнананда Рамешбабу 2779, Арджун Еригайси 2776. За септември пък ситуацията е следната: Карлсен 2839, Накамура 2807, Каруана 2789, Прагнананда 2785, Арджун 2771.

Карлсен почти сигурно няма да играе в Кандидатите, а Фабиано Каруана вече се класира чрез FIDE Circuit 2024.

Остават индийците: Прагнананда вероятно ще се класира чрез FIDE Circuit 2025, а Арджун може да го направи по други пътища (например чрез Световната купа, ако двама вече класирани играчи стигнат полуфинал). Но дори Арджун да остане в надпреварата по рейтинг, би било нужно огромно разместване, за да изпревари Накамура в оставащите четири месеца.

До момента Накамура беше изиграл само 18 класически партии през 2025 г. – осем на The American Cup и десет на Norway Chess. Тоест му трябват още 22 партии, за да достигне изискваните 40. Самият той предупреди за това още след победата си над Каруана в първия кръг в Норвегия:

„Ако се справя добре тук, после ще отида да намеря някакви "Мики Маус" турнири, за да стигна до 40 партии!“

Накамура вече натрупа 6 от необходимите му 22 партии, за да стигне до кота 40 - т.е. му остават още 16 до целта.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

  • 4 сеп 2025 | 08:36
  • 485
  • 0
Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

  • 3 сеп 2025 | 20:10
  • 1183
  • 0
Пропалестински протести провалиха 11-тия етап на Вуелтата

Пропалестински протести провалиха 11-тия етап на Вуелтата

  • 3 сеп 2025 | 19:17
  • 1586
  • 0
Италианецът Лоренцо Каталдо спечели четвъртия етап от Обиколката на България

Италианецът Лоренцо Каталдо спечели четвъртия етап от Обиколката на България

  • 3 сеп 2025 | 19:16
  • 992
  • 0
Шефът на модерния петобой у нас проведе разговори с принц Алберт II, Сергей Бубка и членове на МОК

Шефът на модерния петобой у нас проведе разговори с принц Алберт II, Сергей Бубка и членове на МОК

  • 3 сеп 2025 | 16:33
  • 1007
  • 0
България с надежда за медали от Балканиадата по прескачане на препятствия

България с надежда за медали от Балканиадата по прескачане на препятствия

  • 3 сеп 2025 | 14:48
  • 524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 9257
  • 12
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 15945
  • 72
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 7414
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 4951
  • 2
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 7609
  • 12
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 1518
  • 0