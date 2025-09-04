Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Гросмайстор Хикару Накамура този уикенд спечели с перфектен резултат 7/7 на Щатското първенство на Луизиана 2025 в Ню Орлиънс. Защо световният №2 игра на турнир с награден фонд от 3000 долара, където най-силният му съперник беше ФИДЕ майстор с рейтинг 2344 – Никълъс Мата?

Всичко е свързано с квалификацията за Турнира на кандидатите 2026, като Накамура добави шест от необходимите 22 класически партии, които трябва да изиграе, за да бъде допуснат за място чрез рейтинга си.

Honorary 2025 Louisiana State Chess Champion! Jokes aside, tournaments with players of all ages and backgrounds, 2-3 games a day and the typical rush to get food between games really reminds me of why I fell in love with chess all those decades ago. pic.twitter.com/8LCtliCEqQ — Hikaru Nakamura (@GMHikaru) September 1, 2025

Представете си, че се явявате на местен турнир, където трикратният шампион е ФИДЕ майстор, а изведнъж разбирате, че ще играете срещу №1 в САЩ и №2 в света. Това се случи този уикенд в университета „Лойола“ в Ню Орлиънс – и съперниците на Накамура изобщо не възразиха!

Не всичко вървеше гладко, но Накамура все пак записа 7 победи от 7 партии, изпреварвайки с точка Ралф Тан (2224) и Виджай Сренивас Ананд (2265). Мата, с 5,5 точки от максимум 7 възможни, стана четирикратен шампион на Луизиана като най-добре класиралият се местен състезател. Накамура нямаше как да бъде провъзгласен за официален носител на титлата, защото не е с адресна регистрация в щат Луизиана.

Точките за ЕЛО не бяха целта, но Накамура все пак „събра“ минималните 0,8 точки за всяка победа (без първия кръг, който бе с по-кратка контрола). Общият му прираст от 4,8 точки го изкачи до 2811,8, на 27,2 точки зад №1 в света Магнус Карлсен (или на още 34 подобни победи).

Good Morning!! Today I'll be playing @RalphTan37 in the 4th round of the Louisiana State Championships and it's all being streamed on https://t.co/uIWAvi4vHO with @JenShahade doing commentary pic.twitter.com/yQzG5ExJxA — Hikaru Nakamura (@GMHikaru) August 31, 2025

За Накамура, който се регистрира едва ден преди турнира, участието бе по-скоро въпрос на трупане на необходимите му 22 партии.

Световният шампион Гукеш Доммараджу ще защитава титлата си догодина, а съперникът му ще бъде определен в осемчленния Турнир на кандидатите 2026. Едно от местата се дава на играча с най-висок среден рейтинг за 6 месеца, стига да има изиграни поне 40 класически партии в периода 1 февруари 2025 – 1 януари 2026 (с минимум 15 партии в някой от шестте последователни месеца).

Накамура не планира да играе нито във FIDE Grand Swiss, нито в Световната купа, но няма нужда – той е огромен фаворит да вземе мястото по рейтинг.

Към момента вече са публикувани списъците за август: (Карлсен 2839, Хикару Накамура 2807, Фабиано Каруана 2784, Прагнананда Рамешбабу 2779, Арджун Еригайси 2776. За септември пък ситуацията е следната: Карлсен 2839, Накамура 2807, Каруана 2789, Прагнананда 2785, Арджун 2771.

Карлсен почти сигурно няма да играе в Кандидатите, а Фабиано Каруана вече се класира чрез FIDE Circuit 2024.

Остават индийците: Прагнананда вероятно ще се класира чрез FIDE Circuit 2025, а Арджун може да го направи по други пътища (например чрез Световната купа, ако двама вече класирани играчи стигнат полуфинал). Но дори Арджун да остане в надпреварата по рейтинг, би било нужно огромно разместване, за да изпревари Накамура в оставащите четири месеца.

До момента Накамура беше изиграл само 18 класически партии през 2025 г. – осем на The American Cup и десет на Norway Chess. Тоест му трябват още 22 партии, за да достигне изискваните 40. Самият той предупреди за това още след победата си над Каруана в първия кръг в Норвегия:

„Ако се справя добре тук, после ще отида да намеря някакви "Мики Маус" турнири, за да стигна до 40 партии!“

Накамура вече натрупа 6 от необходимите му 22 партии, за да стигне до кота 40 - т.е. му остават още 16 до целта.