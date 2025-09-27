Финалът на Световното по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на големи екрани в няколко български града.

Излъчват финала на Световното по волейбол на стадион "Юнак"

По инициатива на Министерството на младежта мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.

Столичната община организира утре гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации:

Пловдив – фонтана пред Общината;

Бургас – пред Общината;

Русе – видеостената на Община Русе;

Велико Търново – парк „Марно поле“.

Срещата започва в 13:30 ч. Нека заедно изживеем емоцията и атмосферата от най-важния мач за нашите момчета.

Изказваме благодарност на кмета на Пловдив Костадин Димитров, кмета на Бургас Димитър Николов, кмета на Русе Пенчо Милков и кмета на Велико Търново Даниел Панов за оказаното съдействие.