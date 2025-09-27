Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Излъчват финала на Световното по волейбол на стадион "Юнак"

Излъчват финала на Световното по волейбол на стадион "Юнак"

  • 27 сеп 2025 | 14:37
  • 2171
  • 1

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира. Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17144
  • 31
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5694
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1515
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1309
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5053
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17144
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131925
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61322
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4646
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1990
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2396
  • 3