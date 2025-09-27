Столичната община организира утре гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"

От 13:30 ч. утре на площад „Св. Александър Невски“ гражданите ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла, съобщиха от Столичната община. Събитието е със свободен вход и е по инициатива на кмета Васил Терзиев.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

За гражданите е осигурен голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно, обясниха от общината. „Всички могат да дойдат с приятели, семейството, флаг, дъждобран, но без чадъри, и най-важното – добро настроение”, допълниха те.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

„След 55 години България отново е на и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ каза Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto