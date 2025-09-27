Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 913
  • 0

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националните отбори по тенис и волейбол. Той направи изказване по време на брифинг след пристигането си от САЩ, където бе по повод годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Финалът ще бъде 9-ият двубой между България и Италия на СП
Финалът ще бъде 9-ият двубой между България и Италия на СП

"Една огромна благодарност към нашия национален отбор към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони", заяви Желязков.

България излиза в битка за 1 милион долара
България излиза в битка за 1 милион долара

"Благодаря им за радостта, която ни дариха и емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхнато умение и за тяхната младост", добави премиерът. "С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим за това, че в този момент отново ни карат, ние, българите да сме заедно", каза Росен Желязков.

Снимки: Imago

