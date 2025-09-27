Популярни
В Плевен Общината и Медицинският университет организират гледане на открито на финала България - Италия

  • 27 сеп 2025 | 18:07
  • 1184
  • 0

В Плевен Общината и Медицинският университет организират гледане на открито на финала на Световното първенство по волейбол за мъже между отборите на България и Италия.

Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия
Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия

От Общината ще разположат голям екран на площад „Възраждане“, съобщиха на Фейсбук страницата си от местната администрация. Оттам допълват, че очакват феновете на волейбола от 13:00 часа, малко преди началния час на спортната среща.

Владо Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха
Владо Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха

„Нека заедно да подкрепим нашите момчета и да споделим гордостта от техния невероятен успех“, призовават от Община Плевен.

Медицинският университет ще излъчи финалния мач на видео стена на Летния театър в Ректората. Във висшето училище има общност от 450 италиански студенти.

Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал
Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу отбора на Италия, който победи Полша във втория полуфинал.

