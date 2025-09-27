В Плевен Общината и Медицинският университет организират гледане на открито на финала България - Италия

В Плевен Общината и Медицинският университет организират гледане на открито на финала на Световното първенство по волейбол за мъже между отборите на България и Италия.

От Общината ще разположат голям екран на площад „Възраждане“, съобщиха на Фейсбук страницата си от местната администрация. Оттам допълват, че очакват феновете на волейбола от 13:00 часа, малко преди началния час на спортната среща.

„Нека заедно да подкрепим нашите момчета и да споделим гордостта от техния невероятен успех“, призовават от Община Плевен.

Медицинският университет ще излъчи финалния мач на видео стена на Летния театър в Ректората. Във висшето училище има общност от 450 италиански студенти.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу отбора на Италия, който победи Полша във втория полуфинал.

