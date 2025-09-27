Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното по волейбол заедно на открито

Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито. Мястото е пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“ в областния град, съобщиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров.

6 от 6! България е единственият отбор без загуба на СП

Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места.

„Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал, както и да съпреживеем заедно емоциите“ , добавиха от пресцентъра.

Любо Ганев: Всички трябва да се съобразяват с България, като състезател не съм се вълнувал толкова

Днес националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages