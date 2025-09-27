Трагедията от София, която спря тока на нацията

Велик отбор, пълни трибуни, токов удар и болезнена загуба - травма за цялата нация. 55 години преди лудото филипинско лято - България отново докосва световната титла. Не само я докосва, но и здраво я стиска с две ръце... преди тя да му се изплъзне по най-драматичния начин.

Турнирът се провежда от 20 септември до 2 октомври в четири български града - София, Ямбол, Хасково и Кърджали. Участват 24 отбора, разделени в 4 групи. Първите два тима от всяка група се класират за решителната фаза и играят всеки срещу всеки, като се запазват и резултатите от групите.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Съставът ни е пълен с великани - Васил Симов, Димитър Златанов, Димитър Каров, Брунко Илиев, Стойчо Крайчев, Димитър Методиев, Цветан Павлов, Стоян Стоев, Лъчезар Стоянов, Александър Тренев, Здравко Симеонов, Кирил Славов. Треньор е Димитър Гигов.

Без загубен гейм

Нашите са в група А в София и не дават нито гейм на Югославия, Белгия, Италия, Израел и Иран. По онова време правилата са различни - геймовете се играят до 15 точки, а точка се присъжда само след собствен сервис.

Заедно с нас напред продължава и Белгия. ГДР също е безмилостна в Кърджали, като оставя след себе си СССР.

Във финалния етап отново бием наред, макар и не толкова лесно - Япония (3:2), Полша (3:1), Чехословакия (3:1), СССР (3:0), Румъния (3:0).

А след силния старт ГДР стъпва накриво - 2:3 срещу Япония. Така последният мач на турнира между България и германците се превръща във финал, макар и формално да не е такъв по регламент. Сметките са прости - ако спечелим, сме световни шампиони.

Обрат без аналог

На 2 октомври зала "Фестивална" е пълна до козирката, въздухът трепти от вълнение. Съперникът започва по-добре и затваря първия гейм на 11. Вторият е за нас - на 13. Следва нова размяна и се стига до решителен пети гейм.

Там се завихря българско торнадо - 10:1, после 13:5. Точно тогава токът спира. А после допускаме обрат без аналог в историята - 14:16. А избраният за най-добър нападател на първенството - Димитър Златанов, и до днес не може да си обясни какво точно се е случило.

Двата отбора завършват с еднакъв точков актив, но ГДР е шампион с един спечелен гейм в повече

btvsport.bg