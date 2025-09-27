Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пернишка община организира гледане на финала на Световното по волейбол в зала "Борис Гюдеров"

Пернишка община организира гледане на финала на Световното по волейбол в зала "Борис Гюдеров"

  • 27 сеп 2025 | 15:01
  • 1307
  • 0

Пернишката община организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията. Феновете ще могат да се съберат на едно място и да изживеят емоцията на финала, допълниха още оттам.

Утре от 13:00 часа входът на залата ще бъде свободен. Мачът ще започне тридесет минути по-късно — в 13:30 часа — и ще бъде прожектиран на голям екран. В залата ще бъде осигурено настаняване само в единия от секторите.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

За всички присъстващи общината осигурява не само голям екран с професионално озвучаване и шатри, но и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат спокойно и заедно да се насладят на спортния празник.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи по-рано днес над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала на Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от другия полуфинал — между световния шампион Италия и европейския първенец Полша.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато
55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Това е втори финал в историята на България, като в първия родният тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската демократична република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор губи с 2:3 във финалния двубой от финалната група и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17187
  • 31
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5702
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1517
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1313
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5054
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17187
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131954
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61363
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4657
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1993
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2397
  • 3