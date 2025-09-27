Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Весела Лечева: Това е повече от сбъдната мечта!

Весела Лечева: Това е повече от сбъдната мечта!

  • 27 сеп 2025 | 15:00
  • 1875
  • 1

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който стигна до финала на Световното първенство във Филипините.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

„Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация“, написа Лечева.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато
55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Весела Лечева коментира и професионализма и отдадеността, с която се работи в Българската федерация по волейбол.

„Още преди няколко месеца Любомир Ганев сподели мечтата си националният ни тим за мъже да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. И това не е само мечта, а съвсем конкретна цел, която се изпълнява последователно и която има вече съвсем ясни очертания“, добави Лечева.

„Каквото и да се случи на финала, Вие вече сте големите герои на България“, завърши Лечева.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17185
  • 31
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5701
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1516
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1312
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5054
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17185
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131954
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61356
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4657
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1993
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2397
  • 3