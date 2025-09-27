Весела Лечева: Това е повече от сбъдната мечта!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който стигна до финала на Световното първенство във Филипините.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

„Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация“, написа Лечева.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Весела Лечева коментира и професионализма и отдадеността, с която се работи в Българската федерация по волейбол.

„Още преди няколко месеца Любомир Ганев сподели мечтата си националният ни тим за мъже да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. И това не е само мечта, а съвсем конкретна цел, която се изпълнява последователно и която има вече съвсем ясни очертания“, добави Лечева.



„Каквото и да се случи на финала, Вие вече сте големите герои на България“, завърши Лечева.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg