  Ето как Марк Маркес може да стане световен шампион още утре

Ето как Марк Маркес може да стане световен шампион още утре

  • 27 сеп 2025 | 10:40
  • 2968
  • 0

След второто си място в спринта на пистата „Мотеги“ Марк Маркес се доближи още малко до спечелването на световната титла в MotoGP за 2025 година.

Испанецът ще може да си гарантира короната още след финала на утрешната Гран При на Япония. Това ще се случи, ако той не загуби повече от шест точки от своя брат Алекс, който днес завърши едва десет днес и не взе точки от спринта в Страната на изгряващото слънце.

Всички варианти Марк Маркес да спечели световната титла още в Гран При на Япония:

  • Ако Марк завърши 1-ви или 2-ри, той става шампион

  • Ако Марк завърши 3-ти, Алекс не трябва да печели

  • Ако Марк завърши 4-ти, Алекс не трябва да е 1-ви или 2-ри

  • Ако Марк завърши 5-ти, Алекс не трябва да е 1-ви или 2-ри

  • Ако Марк завърши 6-ти, Алекс не трябва да е 1-ви или 2-ри

  • Ако Марк завърши 7-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 3

  • Ако Марк завърши 8-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 3

  • Ако Марк завърши 9-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 3

  • Ако Марк завърши 10-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 4

  • Ако Марк завърши 11-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 4

  • Ако Марк завърши 12-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 5

  • Ако Марк завърши 13-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 6

  • Ако Марк завърши 14-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 7

  • Ако Марк завърши 15-ти, Алекс не трябва да влиза в топ 8

  • Ако Марк завърши 15-ти или по-назад, Алекс не трябва да влиза в топ 9

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

