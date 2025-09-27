Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пеко Баная: Най-накрая получих мотор, който да ми позволи да натискам

Пеко Баная: Най-накрая получих мотор, който да ми позволи да натискам

  • 27 сеп 2025 | 10:14
  • 1164
  • 0

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная определено е един прероден пилот от началото на уикенда за Гран При на Япония и напомня за този пилот, който беше толкова силен през последните три сезона в кралския клас.

На „Мотеги“ Баная започна уикенда с най-добро време в първата свободна тренировка вчера, а по-рано днес той спечели и полпозишъна в Страната на изгряващото слънце с една рекордна обиколка. В спринта италианецът беше напълно недостижим и триумфира напълно заслужено, след което заяви, че този уикенд той най-накрая е получил мотор, който му позволява да натиска както му се иска.

Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата
Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата

„Отново правя любимите ми състезания, стартира добре и натискам отпред, а всички други се боричкат зад мен – каза Баная в шеговит тон. – Встрани от шегата, аз искам да благодаря на отбора, който, както винаги, свърши страхотна работа най-сетне да ми даде фантастичен мотор, който ми позволи да натискам и да контролирам нещата. Тази емоция е много сладка, много се радвам.“

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 251
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 283
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1086
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 399
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3527
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16913
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131716
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61049
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4582
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1950
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2352
  • 3