Пеко Баная: Най-накрая получих мотор, който да ми позволи да натискам

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная определено е един прероден пилот от началото на уикенда за Гран При на Япония и напомня за този пилот, който беше толкова силен през последните три сезона в кралския клас.

На „Мотеги“ Баная започна уикенда с най-добро време в първата свободна тренировка вчера, а по-рано днес той спечели и полпозишъна в Страната на изгряващото слънце с една рекордна обиколка. В спринта италианецът беше напълно недостижим и триумфира напълно заслужено, след което заяви, че този уикенд той най-накрая е получил мотор, който му позволява да натиска както му се иска.

„Отново правя любимите ми състезания, стартира добре и натискам отпред, а всички други се боричкат зад мен – каза Баная в шеговит тон. – Встрани от шегата, аз искам да благодаря на отбора, който, както винаги, свърши страхотна работа най-сетне да ми даде фантастичен мотор, който ми позволи да натискам и да контролирам нещата. Тази емоция е много сладка, много се радвам.“

Снимки: Gettyimages