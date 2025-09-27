Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес: Трябваше да изпреварвам двамата най-трудни пилоти за изпреварване

Марк Маркес: Трябваше да изпреварвам двамата най-трудни пилоти за изпреварване

  • 27 сеп 2025 | 10:09
  • 666
  • 0

Марк Маркес допусна едва третото си поражение в спринт от началото на сезона и само второ такова, когато той е стигнал до финала, след като завърши втори зад съотборника си в Дукати Франческо Баная на „Мотеги“ в Япония.

Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата
Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата

Испанецът не направи най-доброто начало от третата позиция и беше изпреварен от Педро Акоста още в средата на първия тур. Впоследствие лидерът в шампионата имаше нужда от цели три атака, за да изпревари бившия си съотборник Жоан Мир, а малко по-късно си върна загубеното от Акоста, изпреварвайки пилота на КТМ. А след финала Маркес заяви, че Мир и Акоста са двамата най-трудни пилоти за изпреварване в зоните на спиране, защото двамата могат да спират много късно.

„Беше доста трудно, защото трябваше да изпреварвам може би двамата най-трудни пилоти за изпреварване на спиране. Те спират много късно и всеки път, когато опитвах, аз влизах много дълбоко в завоя. Загубих много време, видях, че Пеко се отдалечава и реших да направя моето си състезание, когато бях пред Жоан и Педро темпото ми беше добро, усещането се подобрява постоянно. Утре състезанието ще бъде дълго, но не трябва да забравяме, че нашата основна цел този уикенд е друга“, каза Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

