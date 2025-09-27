Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Педро Акоста: На фона на грешките днес, резултатът е фантастичен

Педро Акоста: На фона на грешките днес, резултатът е фантастичен

  • 27 сеп 2025 | 10:05
  • 915
  • 0

Педро Акоста определи третото си място в спринта на пистата „Мотеги“ в Япония като „фантастичен резултат“ на фона на грешките, които той и екипът на КТМ допуснаха в рамките на днешния ден.

В квалификацията по-рано днес испанецът направи само една серия от обиколки, след като моторът му дефектира още в първия ми загряващ тур и той трябваше да се прибере в бокса. Въпреки това Акоста стигна до четвъртото място на старта, след което направи силно начало на спринта, за да се изкачи на втората позиция преди да бъде изпреварен от Марк Маркес малко преди финала, за да финишира трети.

Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата
Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата

„На фона на грешките, които допуснахме днес, този резултат никак не е лош. Смятам, че имаме потенциал за повече, но както вече казах, с всички проблеми днес, ние малко или много спасихме деня. Искам да благодаря на всички в отбора, които не се изнервиха, въпреки всички неща, които се случиха днес. Нека да се опитаме да избягваме тези грешки и да бъдем малко по-прецизни“, каза Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 251
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 281
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1083
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 399
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3525
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 953
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16897
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131705
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61037
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4580
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1949
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2350
  • 3