Педро Акоста: На фона на грешките днес, резултатът е фантастичен

Педро Акоста определи третото си място в спринта на пистата „Мотеги“ в Япония като „фантастичен резултат“ на фона на грешките, които той и екипът на КТМ допуснаха в рамките на днешния ден.

В квалификацията по-рано днес испанецът направи само една серия от обиколки, след като моторът му дефектира още в първия ми загряващ тур и той трябваше да се прибере в бокса. Въпреки това Акоста стигна до четвъртото място на старта, след което направи силно начало на спринта, за да се изкачи на втората позиция преди да бъде изпреварен от Марк Маркес малко преди финала, за да финишира трети.

Баная с категорична първа спринтова победа за сезона, Маркес още по-близо до титлата

„На фона на грешките, които допуснахме днес, този резултат никак не е лош. Смятам, че имаме потенциал за повече, но както вече казах, с всички проблеми днес, ние малко или много спасихме деня. Искам да благодаря на всички в отбора, които не се изнервиха, въпреки всички неща, които се случиха днес. Нека да се опитаме да избягваме тези грешки и да бъдем малко по-прецизни“, каза Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages