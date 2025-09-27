Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. БУБА Баскетбол започна със загуба на международния турнир "БУБА Къп Емануил Божков"

БУБА Баскетбол започна със загуба на международния турнир "БУБА Къп Емануил Божков"

  • 27 сеп 2025 | 05:24
  • 663
  • 0
БУБА Баскетбол започна със загуба на международния турнир "БУБА Къп Емануил Божков"

Отборът на БУБА Баскетбол стартира със загуба на турнира "БУБА Къп Емануил Божков" 2025. 17-ото издание на международния турнир по баскетбол за 12-годишни момчета се провежда в зала "Триадица" в София. Възпитаниците на треньора Емилия Кръстева отстъпиха в първия си мач пред сръбския ФОКА от Крагуевац с 57:66.

Преди това турнирът бе официално открит от мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол и шампион в Евролигата като наставник на Макаби (Тел Авив) Пини Гершон. В церемонията участва и изпълнителният директор на баскетболната централа Филип Виденов.

В първия мач румънският Райзинг Старс от Букурещ победи Вардар от Скопие с 85:20.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

  • 28 сеп 2025 | 07:03
  • 2440
  • 1
Академик Бултекс 99 спечели турнира в чест на Пенка Стоянова

Академик Бултекс 99 спечели турнира в чест на Пенка Стоянова

  • 28 сеп 2025 | 03:48
  • 532
  • 0
Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

  • 27 сеп 2025 | 22:32
  • 1998
  • 0
Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

  • 27 сеп 2025 | 22:01
  • 7107
  • 0
Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

  • 27 сеп 2025 | 15:36
  • 1200
  • 0
Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

  • 27 сеп 2025 | 14:31
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16782
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131615
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60928
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4559
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1936
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2332
  • 3