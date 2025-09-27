БУБА Баскетбол започна със загуба на международния турнир "БУБА Къп Емануил Божков"

Отборът на БУБА Баскетбол стартира със загуба на турнира "БУБА Къп Емануил Божков" 2025. 17-ото издание на международния турнир по баскетбол за 12-годишни момчета се провежда в зала "Триадица" в София. Възпитаниците на треньора Емилия Кръстева отстъпиха в първия си мач пред сръбския ФОКА от Крагуевац с 57:66.

Преди това турнирът бе официално открит от мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол и шампион в Евролигата като наставник на Макаби (Тел Авив) Пини Гершон. В церемонията участва и изпълнителният директор на баскетболната централа Филип Виденов.

В първия мач румънският Райзинг Старс от Букурещ победи Вардар от Скопие с 85:20.