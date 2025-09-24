Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  БУБА Баскетбол ще открие 17-ото издание на турнира "БУБА Къп Емануил Божков" с мач срещу сръбския ФОКА

БУБА Баскетбол ще открие 17-ото издание на турнира "БУБА Къп Емануил Божков" с мач срещу сръбския ФОКА

  • 24 сеп 2025 | 14:21
  • 200
  • 0
БУБА Баскетбол ще открие 17-ото издание на турнира "БУБА Къп Емануил Божков" с мач срещу сръбския ФОКА

Отборът на БУБА Баскетбол ще открие 17-тото издание на традиционния международен турнир по баскетбол за момчета до 12-годишна възраст „БУБА Къп Емануил Божков“ с мач срещу сръбския ФОКА (Крагуевац).

Надпреварата започва на 26 септември в зала „Триадица“ в София.

В първия двубой от турнира в петък един срещу друг от 16:00 часа ще застанат Вардар (Скопие) и Райзинг Старс (Букурещ).

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Мачът на момчетата от БУБА, водени от треньора Емилия Кръстева, ще стартира след церемонията по откриването в 18:00.

Програмата предвижда срещите между ФОКА и Вардар от 13:00 и БУБА Баскет и Райзинг старс от 15:00 часа в събота (27 септември).

В неделя (28 септември) тимът на ФОКА ще се изправи срещу румънския Райзинг Старс, а БУБА Баскет и Вардар от Република Северна Македония ще закрият турнира с мач от 15:00 часа.

