Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" ще се проведе в края на септември

Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" ще се проведе в края на септември

  • 10 сеп 2025 | 15:44
  • 106
  • 0
Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" ще се проведе в края на септември

Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" е на прага на 17-тото си издание, съобщават организаторите. Надпреварата, която е за момчета, родени през 2013 година, е единствена по рода си в България.

Състезанието, което често става дебютната международна проява на много бъдещи звезди на баскетбола не само в България, но и на Балканите, ще се състои между 26 и 28 септември. Домакин на мачовете отново ще бъде столичната зала "Триадица".

През 2025 година титлата отново ще си оспорват четири тима. Освен домакините и организатори БУБА Баскетбол, уменията си ще покажат възпитаниците на школи от Република Северна Македония, Румъния и Сърбия. Участие са потвърдили Райзинг Старс от Букурещ, ФОКА от Крагуевац и Вардар от Скопие.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 8553
  • 0
Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

  • 10 сеп 2025 | 03:53
  • 2860
  • 0
Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

  • 10 сеп 2025 | 00:23
  • 1913
  • 0
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

  • 10 сеп 2025 | 00:18
  • 1644
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 00:07
  • 6334
  • 0
Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 27005
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 21091
  • 13
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 11416
  • 44
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 6311
  • 2
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 8553
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 9967
  • 6
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 17737
  • 13