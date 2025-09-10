Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" ще се проведе в края на септември

Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" е на прага на 17-тото си издание, съобщават организаторите. Надпреварата, която е за момчета, родени през 2013 година, е единствена по рода си в България.

Състезанието, което често става дебютната международна проява на много бъдещи звезди на баскетбола не само в България, но и на Балканите, ще се състои между 26 и 28 септември. Домакин на мачовете отново ще бъде столичната зала "Триадица".

През 2025 година титлата отново ще си оспорват четири тима. Освен домакините и организатори БУБА Баскетбол, уменията си ще покажат възпитаниците на школи от Република Северна Македония, Румъния и Сърбия. Участие са потвърдили Райзинг Старс от Букурещ, ФОКА от Крагуевац и Вардар от Скопие.