  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пини Гершон ще бъде гост на официалното откриване на турнирa "БУБА Къп Емануил Божков"

Пини Гершон ще бъде гост на официалното откриване на турнирa "БУБА Къп Емануил Божков"

  • 25 сеп 2025 | 20:25
  • 1943
  • 1
Пини Гершон ще бъде гост на официалното откриване на турнирa "БУБА Къп Емануил Божков"

Новият директор „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон ще открие официално утре 17-тото издание на традиционния международен турнир по баскетбол за момчета до 12-годишна възраст „БУБА Къп Емануил Божков“. Известният израелски треньор ще бъде специален гост на надпреварата.

Церемонията по откриването предстои в петък, 26 септември в зала „Триадица“ и е с начален час 17:45.

Преди това на терена един срещу друг в 16:00 часа ще застанат отборите на Вардар от Скопие срещу Райзинг Старс от Букурещ.

В 18:00 часа участието си ще стартира и домакинът БУБА Баскетбол, който ще играе срещу ФОКА от Крагуевац.

В събота програмата предвижда двубоите ФОКА – Вардар от 12:30 и БУБА Баскет – Райзинг старс от 14:30 часа.

В неделя ФОКА се изправя срещу румънските момчета от Райзинг Старс, а БУБА Баскет и Вардар ще закрият състезанието с мач в 15:00 часа.

