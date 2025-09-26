Локо (Пд) с Иту и Ивайло Иванов срещу Левски

Популярни
  • 26 сеп 2025 | 15:08
  • 838
  • 1
Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич определи избраниците си за предстоящия мач срещу Левски тази вечер. тази вечер. "Смърфовете" приемат "сините" в двубой от десетия кръг на efbet Лига от 20:00 часа на "Лаута". 

Словенецът ще може да разчита на полузащитника Ивайло Иванов, който се завръща в групата след изтърпяно наказание. Каталин Иту се възстанови от своята контузия и също попадна сред 20-те футболисти. Димитър Илиев все още е контузен и няма да може да вземе участие в мача със "сините".

Ето и групата на "черно-белите":

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Николай Николаев, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Ефе Али, Парвизджон Умарбаев, Ивайло Марков, Каталин Иту, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев

