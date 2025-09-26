Емил Велев: Много е глупаво да залагаш на собствени мачове, Левски и Лудогорец ще се борят за титлата

Спортният директор на Локомотив (Горна Оряховица) Емил Велев коментира различни актуални теми около родния футбол след жребия за Sesame Купа на България. Кокала обяви, че според него Левски и Лудогорец ще се борят за титлата, въпреки че към момента ЦСКА 1948 се намира на върха в efbet Лига.

"Нямаше значение кой ще се падне. Може би щеше да е по-добре да се падне някой измежду Левски и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори. И този жребий е приемлив за нас, стига да минем първия кръг срещу Витоша (Бистрица), който е един много добър и балансиран отбор.

Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас

Крайно време беше да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката и играчите. Работил е с много млади футболисти. Би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Тази група, в която се паднахме, е доста тежка. Видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Вярвам, че с екипа, с който той е поел националния отбор, ще направи добър сезон. За класиране не можем да говорим. Трябва да се изчакат и следващите квалификации.

Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания

Не е нормално, а е и доста глупаво, да залагаш на собствени мачове. Не знам кой и защо го е направил. Щом има такова разследване, трябва да се разнищи докрай, за да не се повтарят такива неща.

Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове

В момента ЦСКА 1948 е с два мача повече от Левски и Лудогорец. Смятам, че двата отбора, които ще се борят за титлата, ще са Левски и Лудогорец. Левски има сили, играят с настроение и желание. Във всеки мач стадионът е изпълнен до краен предел от вярната публика, така че всичко може да се случи тази година", сподели Велев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto