Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Емил Велев: Много е глупаво да залагаш на собствени мачове, Левски и Лудогорец ще се борят за титлата

Емил Велев: Много е глупаво да залагаш на собствени мачове, Левски и Лудогорец ще се борят за титлата

  • 26 сеп 2025 | 13:43
  • 8805
  • 14

Спортният директор на Локомотив (Горна Оряховица) Емил Велев коментира различни актуални теми около родния футбол след жребия за Sesame Купа на България. Кокала обяви, че според него Левски и Лудогорец ще се борят за титлата, въпреки че към момента ЦСКА 1948 се намира на върха в efbet Лига.

"Нямаше значение кой ще се падне. Може би щеше да е по-добре да се падне някой измежду Левски и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори. И този жребий е приемлив за нас, стига да минем първия кръг срещу Витоша (Бистрица), който е един много добър и балансиран отбор.

Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас
Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас

Крайно време беше да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката и играчите. Работил е с много млади футболисти. Би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Тази група, в която се паднахме, е доста тежка. Видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Вярвам, че с екипа, с който той е поел националния отбор, ще направи добър сезон. За класиране не можем да говорим. Трябва да се изчакат и следващите квалификации.

Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания
Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания

Не е нормално, а е и доста глупаво, да залагаш на собствени мачове. Не знам кой и защо го е направил. Щом има такова разследване, трябва да се разнищи докрай, за да не се повтарят такива неща.

Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове
Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове

В момента ЦСКА 1948 е с два мача повече от Левски и Лудогорец. Смятам, че двата отбора, които ще се борят за титлата, ще са Левски и Лудогорец. Левски има сили, играят с настроение и желание. Във всеки мач стадионът е изпълнен до краен предел от вярната публика, така че всичко може да се случи тази година", сподели Велев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1857
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4390
  • 2
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2238
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1067
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1328
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 953
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16131
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130960
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60115
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4390
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1857
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2238
  • 3