Сингапур ще бъде истинският тест за последните подобрения на Ред Бул

Предстоящата следващата седмица Гран При на Сингапур ще бъде първият истински тест за работата на последните подобрения, които Ред Бул въведе по RB21.

На „Монца“ Биковете инсталираха нов под, който веднага даде резултат и Макс Верстапен спечели полпозишъна и състезанието в Храма на скоростта. След това в Баку нидерландецът повтори това си постижение, на трасето край бреговете на Каспийско море е много схода с „Монца“, тъй като и на двете се използват ниски нива на притискане и челно съпротивление.

В Макларън започнаха да се притесняват от възхода на Верстапен и Ред Бул

Това обаче ще се промени следващата седмица, тъй като на „Марина Бей“ е нужно доста по-голямо притискане заради липсата на дълги прави на сингапурското трасе. Именно това според техническия директор на Ред Бул Пиер Ваше ще превърне уикенда в Сингапур в първия истински тест за последните подобрения по RB21.

„Донесохме нов под, който изглежда, че работи. Той ни дава по-широк прозорец от настройки, с които да сме силни. Изглежда, че отново бяхме по-силни на писти с ниски нива на притискане и челно съпротивление. Ще видим къде ще сме в Сингапур. Принципно това не е нашият тип писта, ще бъде истински тест. Ако сме конкурентоспособни там и не загуби много, тогава ще сме решили нашите проблеми“, обясни Ваше, който коментира и шансовете на Ред Бул да се пребори за второто място в шампионата при конструкторите.



„Не знам за това. Всичко е състезание за състезание и трябва да осъзнаете, че е трудно да се спечели състезание при тази силна конкуренция. Ние спечелихме две поредни, прибързано е да кажем, че сме в битката. Нашата цел е да направим колата възможно най-бърза. Основната ни цел е да победим Ферари и Мерцедес в конструкторския шампионат“, каза французинът.

